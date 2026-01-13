Od začiatku roka tam zomrelo deväť novorodencov. Súvisí vysoká úmrtnosť s akútnym nedostatkom personálu?

Novorodenci podľa vyšetrovateľov zomreli v januári tohto roka v pôrodnici č. 1 v Novokuznecku v Kemerovskej oblasti. Príčina ich smrti je momentálne predmetom vyšetrovania, za týmto účelom boli zaistené zdravotné záznamy a vykonávajú sa znalecké posudky. Okrem toho vyšetrovatelia vypočúvajú personál ohľadom krokov, ktoré podnikli alebo nepodnikli.Čítajte viac Za jediný deň oživovali štyroch novorodencov, dvaja zomreli. Lekári pôrodnice sú mimo služby
Trestné stíhanie sa podľa Sledkomu týka nedbanlivosti a spôsobenia smrti z nedbanlivosti. Výbor však nespresnil, kto je v prípade podozrivý. Oblastný gubernátor Iľa Sedeďuk informoval, že hlavný lekár Vitalij CHeraškov bol dočasne odvolaný zo svojej funkcie, kým trvá vyšetrovanie.
Miestne médiá, ktoré sa odvolali na nemenovaný zdroj z prostredia zdravotníctva, predtým uviedli, že vysoká úmrtnosť môže súvisieť s akútnym nedostatkom personálu v nemocnici, kde povinnosti špecializovaných odborníčok údajne plnia zdravotné sestry, napísal denník The Moscow Times.
Pôrodnica č. 1 je jednou z dvoch svojho druhu v meste s 500.000 obyvateľmi. Na svojej webovej stránke oznámila, že pozastavila prijímanie pacientov z dôvodu „karantény v dôsledku chrípky“. „V nemocnici nie je nedostatok personálu. Dátum opätovného otvorenia bude oznámený neskôr,“ uviedla nemocnica. Úmrtie novorodencov nekomentovala.