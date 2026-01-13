Pravda Správy Svet Ukrajinský parlament odmietol nomináciu Šmyhaľa na ministra energetiky

Ukrajinský parlament odmietol nomináciu Šmyhaľa na ministra energetiky

Ukrajinskí poslanci na utorkovom hlasovaní odmietli nomináciu Denysa Šmyhaľa do funkcie ministra energetiky a prvého vicepremiéra. Odchádzajúceho ministra obrany a expremiéra do čela nového rezortu začiatkom roka navrhol prezident Volodymyr Zelenskyj.

13.01.2026 16:40
debata (1)

Za nomináciu Šmyhaľa hlasovalo 210 poslancov 450-členného parlamentu. Podľa agentúry Ukrinform ho podporilo iba 153 z 229 členov klubu Zelenského strany Sluha národa.

Ministerstvo energetiky zostáva aj naďalej neobsadené. Parlament z vedenia rezortu ešte v novembri odvolal Svitlanu Hrynčukovú po prevalení korupčného škandálu spojeného s energetickým sektorom.

Rusi zabíjali v metropole Ukrajiny
Video
Rusi spustili v noci zo štvrtka na piatok 9. januára kombinovaný útok na Kyjev. / Zdroj: Reuters

Zelenskyj Šmyhaľa za ministra energetiky navrhol 3. januára. Deň predtým oznámil, že vedenie ministerstva obrany ponúkol ministrovi pre digitálnu transformáciu Mychajlovi Fedorovovi. Parlament v utorok schválil odvolanie oboch ministrov z doterajších pozíciu a odvolal aj riaditeľa Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) Vasyľa Maľuka.

Russia Ukraine War EU Čítajte viac Rekonštrukcia vlády na Ukrajine: Zelenskyj mení premiéra, stavil na ekonomickú tvrdosť

Predseda poslaneckého klubu Sluha národa Davyd Arachamija pri komentovaní zmien na vládnych postoch upozornil, že „energetický sektor je teraz v oveľa horšom stave ako ministerstvo obrany“. Opoziční poslanci sa vyjadrili proti odvolaniu ministrov s tým, že obaja svoje funkcie vykonávali efektívne.

Putin o zhabaní ruských aktív: Je to lúpež. Čo ukradnete, to raz budete musieť splatiť
Video
Je to lúpež. Ale prečo sa táto lúpež nemôže vykonať? Pretože následky by mohli byť vážne. Nie je to len úder na imidž. Je to podkopávanie dôvery v eurozónu a mnohé krajiny, nielen Rusko, ale predovšetkým krajiny produkujúce ropu, ukladajú svoje zlaté a devízové rezervy v eurozóne. Pozrú sa na to, čo sa deje, a budú mať obavy. Už teraz majú obavy a strach. / Zdroj: Reuters

Hlasovanie o nominácii Fedorova na ministra obrany by sa malo uskutočniť v stredu. Zatiaľ nie je jasné, kto ho nahradí na čele rezortu digitálnej transformácie. Portál Kyiv Independent pripomína, že dlhšie neobsadené je aj ministerstvo spravodlivosti.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Denys Šmyhaľ
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"