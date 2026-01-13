Začal sa odvolací proces s Le Penovou v kauze sprenevery peňazí EÚ

Le Penová i ďalší bývalí a súčasní členovia vedenia Národného združenia (Rassemblement National – RN) boli 31. marca 2025 súdom v Paríži uznaní za vinných zo sprenevery financií Európskeho parlamentu. Podľa rozsudku sa Le Penová ako europoslankyňa zapojila do nezákonného systému na vyplácanie zamestnancov RN z peňazí europarlamentu. K takémuto konaniu dochádzalo podľa súdu v rokoch 2004 až 2016 a neoprávnene boli vyplatené štyri milióny eur.
Okrem zákazu kandidovať političke súd vymeral aj pokutu 100-tisíc eur a trest odňatia slobody na štyri roky. Do väzenia však nešla: počas dvoch rokov má trest podmienečný, ďalšie dva roky má nosiť elektronický náramok.
Le Penová svoju vinu v kauze odmieta a marcový rozsudok po jeho vynesení označila za politické rozhodnutie. Pojednávanie na odvolacom súde by podľa AFP malo trvať mesiac, verdikt sa potom očakáva v lete tohto roku. Ak ale neuspeje, hrozí jej opäť maximálny trest – desať rokov väzenia a pokuta jeden milión eur.
Le Penová sa až do rozhodnutia v odvolacom procese nemôže uchádzať o volenú funkciu v žiadnych voľbách počas obdobia piatich rokov. Zákaz zahŕňa prezidentské voľby v roku 2027 i nasledujúce parlamentné voľby. Kandidovať na prezidentský úrad by mohla, ak by bol jej rozsudok odvolacím súdom zrušený alebo trest zmenený.
O prezidentskú funkciu sa Le Penová pokúšala už trikrát, no zakaždým neúspešne. Práve v budúcoročných voľbách by ale podľa AFP mala najlepšiu – a pravdepodobne poslednú – šancu uspieť. Ak sa Le Penovej nepodarí rozsudok zvrátiť, namiesto nej by vo farbách RN mohol kandidovať iba 30-ročný predseda RN Jordan Bardella.
Súčasný prezident Emmanuel Macron po dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach sa už podľa zákona o znovuzvolenie uchádzať nemôže.