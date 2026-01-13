Neprestaňte protestovať, pomoc je na ceste, odkázal Trump demonštrantom v Iráne

„Iránski vlastenci, NEPRESTAŇTE PROTESTOVAŤ – PREVEZMITE MOC NAD VAŠIMI INŠTITÚCIAMI!!! Zapamätajte si mená vrahov a tyranov. Zaplatia za to vysokú cenu,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Zrušil som všetky stretnutia s iránskymi predstaviteľmi, kým NESKONČÍ bezdôvodné zabíjanie demonštrantov. POMOC JE NA CESTE,“ dodal prezident.
Podľa AP Trump zdanlivo zmenil svoj postoj k ochote rokovať s iránskou vládou. V súvislosti so zásahmi na protestoch jej už niekoľkokrát pohrozil útokmi, čo Teherán podľa neho podnietilo k záujmu o rokovania s Washingtonom.Čítajte viac Protesty majú 2-tisíc obetí, priznal Irán. Merz vidí posledné týždne režimu, Teherán oslovil Witkoffa
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová len v pondelok potvrdila, že komunikačný kanál s Teheránom zostáva otvorený, a dodala, že Irán zaujal „úplne odlišný tón“ v súkromných rozhovoroch s Trumpovým osobitným vyslancom Stevom Witkoffom.Čítajte viac Iránska informačná blokáda má trhliny. Z Teheránu sa dovolali do sveta
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 odštartoval 28. decembra protest obchodníkov v Teheráne proti rastúcim cenám a prudkému oslabeniu iránskej meny rial. Odvtedy prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií v celej krajine a podľa aktivistov si vyžiadali už najmenej 2000 obetí. Vláda 8. januára zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia, čo skomplikovalo šírenie informácií o situácii.