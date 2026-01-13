Pravda Správy Svet Pri lyžovaní v Alpách zahynul chlapec z Česka. Mimo zjazdovky ho zachytila ​​lavína

V rakúskom Bad Gasteine ​​dnes zomrel 12-ročný český chlapec, ktorého pri lyžovaní vo voľnom teréne zachytila ​​lavína. Informovala o tom agentúra APA s tým, že záchranári chlapca vyslobodili a potom sa ho márne snažili asi 45 minút oživiť.

13.01.2026 17:05
Nešťastie sa stalo skoro popoludní v stredisku Sportgastein vo Vysokých Tauroch, ktoré sú časťou Álp. Z oznámenia prevádzkovateľa vyplýva, že lavína sa odtrhla medzi siedmym a ôsmym pilierom tamojšej lanovky.

Snehová masa chlapca, ktorý v mieste schádzal spoločne s ďalšími ľuďmi, úplne zasypala. Záchranári ho s pomocou posádky vrtuľníka aj očitých svedkov udalosti našli a vyslobodili. Oživiť sa ho ale zasahujúcemu lekárovi už nepodarilo.

Lavínu podľa existujúcich informácií vyvolal chlapec a jeho sprievod, uviedla APA.

