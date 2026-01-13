Pri lyžovaní v Alpách zahynul chlapec z Česka. Mimo zjazdovky ho zachytila ​​lavína

Nešťastie sa stalo skoro popoludní v stredisku Sportgastein vo Vysokých Tauroch, ktoré sú časťou Álp. Z oznámenia prevádzkovateľa vyplýva, že lavína sa odtrhla medzi siedmym a ôsmym pilierom tamojšej lanovky.
Snehová masa chlapca, ktorý v mieste schádzal spoločne s ďalšími ľuďmi, úplne zasypala. Záchranári ho s pomocou posádky vrtuľníka aj očitých svedkov udalosti našli a vyslobodili. Oživiť sa ho ale zasahujúcemu lekárovi už nepodarilo.
Lavínu podľa existujúcich informácií vyvolal chlapec a jeho sprievod, uviedla APA.