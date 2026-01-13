Clintonovci odmietli vypovedať o Epsteinovi. Republikán Comer im už skôr pohrozil obvinením z pohŕdania Kongresom

Comer už skôr Clintonovcom pohrozil, že ich v prípade odmietnutia vypovedať obviní z pohŕdania Kongresom. Následne by im mohlo hroziť stíhanie ministerstvom spravodlivosti.
„Každý človek sa musí rozhodnúť, kedy už toho videl alebo má dosť a je pripravený bojovať za túto krajinu, jej princípy a obyvateľov, bez ohľadu na následky. Pre nás ten čas nastal teraz,“ stojí v rozsiahlom liste zverejnenom niekoľko hodín pred najneskorším termínom ich výpovede, ktorý Comer stanovil na dnes. Clintonovci v liste svoje predvolanie pred výbor pre dohľad označili za „neplatné a právne nevymáhateľné“.
Comerova snaha prinútiť bývalého demokratického prezidenta a niekdajšiu súperku amerického prezidenta Donalda Trumpa v prezidentských voľbách k tomu, aby vypovedali, odráža jeho celkový prístup k vyšetrovaniu Epsteinovho prípadu jeho výborom pre dohľad, píše NYT. Comer sa podľa denníka snaží odpútať pozornosť od Trumpových väzieb na Epsteina a od rozhodnutia jeho administratívy vyšetrovanie uzavrieť bez zverejnenia kľúčových informácií. Namiesto toho sa Comer snaží upozorniť na prominentných demokratov, ktorí tiež mali väzby na Epsteina a jeho spoločníčku Ghislaine Maxwellovú, myslí si NYT.
Clintonovi opakovane tvrdia, že nemajú žiadne informácie relevantné pre vyšetrovanie Epsteinovho prípadu. V dnešnom liste obvinili Comera, že sa snažia „trestať tých, ktorých vnímate ako svojich nepriateľov, a chrániť tých, o ktorých si myslíte, že sú vašimi priateľmi“. Comer sa podľa Clintonovcov usiluje o politicky motivovaný súdny proces, ktorého cieľom je ich uväznenie.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Epstein bol okrem iného známy tým, že pestoval vzťahy s bohatými a mocnými. Stýkal sa tak s Clintonom, ako aj s Trumpom, hoci títo politici neboli v súvislosti so zločinmi finančníka obvinení zo žiadneho porušenia.
On sám čelil pred svojou smrťou obvineniu, že viedol rozsiahlu prostitučnú sieť s maloletými dievčatami. Epsteina zo zneužívania obvinili desiatky dievčat, v roku 2008 sa však po dohode s prokurátormi priznal k jedinému sexuálnemu zločinu. Aféru potom v roku 2018 oživili investigatívne články denníka Miami Herald a Epstein o rok neskôr spáchal samovraždu, keď v newyorskom väzení čakal na súdny proces.Čítajte viac FOTO: Bill vo vírivke, Bill v lodičkách na plátne... V značne cenzurovaných Epsteinových spisoch je priveľa Clintona a podozrivo málo Trumpa