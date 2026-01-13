Pravda Správy Svet Rovnakého prezidenta majú už 40 rokov. Africká krajina vypla pred voľbami internet

Uganda nariadila v utorok vypnutie internetu v celej krajine. Stalo sa to dva dni pred voľbami, v ktorých podľa všetkého opäť zvíťazí prezident Yoweri Museveni, ktorý je pri moci už 40 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Je to nevyhnutné opatrenie na zmiernenie rýchleho šírenia dezinformácií a pokusov o volebné podvody, ako aj ďalších rizík v online priestore. Zároveň tým predchádzame podnecovaniu násilia, ktoré by mohlo ovplyvniť dôveru verejnosti a národnú bezpečnosť počas volieb,“ uviedla ugandská komisia pre komunikáciu v liste pre poskytovateľov internetových služieb. Vláda nevydala stanovisko k blokovaniu internetu, no existenciu listu pre AFP overila.

Uganda odstavila internet aj pri posledných voľbách v roku 2021. Voľby sa vtedy spájali s rozsiahlymi obvineniami z manipulácie a násilných krokov štátu proti opozícii.

Vláda opakovane sľubovala, že internet sa už počas volieb neodstaví. V príspevku na platforme X z 5. januára uviedla, „že opačné tvrdenia sú klamlivé, zavádzajúce a ich účelom je vyvolať strach a napätie u verejnosti“.

Odstávka internetu potrvá od utorka 18.00 h miestneho času (16.00 h SEČ) až do odvolania. Zákaz sa podľa všetkého nebude vzťahovať na základné štátne služby, doplnila komisia.

