Šéf WHO označil vystúpenie USA z organizácie za nebezpečné pre celý svet

„Vystúpenie z WHO je stratou pre Spojené štáty a zároveň aj stratou pre celý svet,“ uviedol Ghebreyesus.
„Mnohé veci sa robia prostredníctvom WHO, ktoré sú pre Spojené štáty prospešné… predovšetkým otázky zdravotnej bezpečnosti. Preto hovorím, že USA nemôžu byť bez spolupráce s WHO v bezpečí,“ pokračoval.
Generálny riaditeľ vyjadril nádej, že Washington svoje rozhodnutie prehodnotí a znovu sa stane členom organizácie. Trump podpísal dekrét o vystúpení USA z WHO 20. januára 2025 len pár hodín po svojom návrate do Bieleho domu.
Podľa hlavného právneho poradcu organizácie Stevea Solomona zatiaľ nie je celkom jasné, kedy presne bude odchod Washingtonu oficiálny. Novinárom vysvetlil, že v ustanovujúcom dokumente WHO nie je klauzula o vystúpení, no USA si v roku 1948 dohodou vyhradili právo vystúpiť z organizácie za určitých podmienok.
Jednou z nich bola výpoveď s ročným predstihom a druhou „v plnej miere splniť svoje finančné záväzky voči organizácii za aktuálny fiškálny rok“, skonštatoval Solomon.
Spojené štáty podľa neho v súčasnosti „s platbami za roky 2024 a 2025 meškajú". Členské štáty WHO tak budú musieť zvážiť, či Washington druhú podmienku splnil, dodal poradca.
Ghebreyesus v utorok zdôraznil dôležitosť financovania pre správne fungovanie WHO. Doplnil, že s peniazmi nesúvisí jeho želanie, aby USA svoje vystúpenie z WHO prehodnotili.
„Najdôležitejšia je solidarita, spolupráca a pripravenosť sveta na akékoľvek možnosti, na spoločného nepriateľa, akým je napríklad vírus, akým bol Covid… Najlepšou imunitou je solidarita,“ uzavrel generálny riaditeľ.