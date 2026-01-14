Generál Syrskyj odhalil, čo chceli vlani Rusi dosiahnuť na Ukrajine. A čo tvrdí o stratách na bojisku?

Syrskyj napísal, že Rusko chcelo vlani dosiahnuť vojenskú porážku Ukrajiny. „Nepriateľ plánoval dostať k sa k Odese, aby úplne odrezal Ukrajinu od Čierneho mora," tvrdí generál. Odesa, v ktorej žije milión ľudí, má kľúčový strategický význam: je najväčším ukrajinským prístavným mestom. Jej obyvateľom sa však utrpenie počas vojny nevyhýba – Rusi naň útočia s dronmi, ktoré vážne poškodzujú energetickú infraštruktúru.
V kontexte týchto ruských zámerov Syrskyj dal najavo spokojnosť s výsledkami obrany napadnutého štátu počas lanského roka: „Zabránili sme dôležitým prielomom agresora, narušili sme jeho plány a opakovane sme ho nútili odložiť pripravované operácie."
Syrskyj ďalej zdôraznil, že vlani sa ukrajinskej armáde podarilo znížiť svoje straty o 13 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Počet zabitých a zranených ukrajinských vojakov však nekonkretizoval. Naopak, jasne sa zmienil o likvidácii príslušníkov ruskej armády: „Počas roku 2025 sa nepriateľské sily znížili o viac ako 418-tisíc zabitých a zranených."
Pravdivosť tohto tvrdenia sa nedá overiť. Ak by však slová Syrského boli hodnoverné (alebo sa aspoň výrazne blížili k realite), potom by ruské straty vyzerali byť veľké: nedávno totiž tento generál odhadol, že do ruskej invázie je zapojených viac ako 710-tisíc vojakov.
Vráťme sa k Odese. Vzdušnou čiarou je vzdialená od území okupovaných Rusmi približne 100 kilometrov. Útoky proti tomuto mestu nedávno komentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj: „Určite chcú odrezať Odesu a ďalšie mestá od infraštruktúry. Útočia a ničia ľudí aj ekonomiku, čím znižujú naše možnosti exportu cez námorný koridor," citoval ho server RBK-Ukrajina.
Aký význam zohráva Odesa v ukrajinskom hospodárstve? Až 90 percent jej poľnohospodárskeho vývozu do zahraničia smeruje z tamojšieho prístavu. „Rusko sa snaží zničiť všetky kľúčové prvky exportných logistických reťazcov," upozornil podľa novín Wall Street Journal ukrajinský dopravný analytik Serhij Vovk.
Pri pohľade na útočné operácie sa potvrdzuje, že čoraz väčší význam majú drony. Odhaduje sa Rusko vlani nasadilo proti Ukrajine až 52-tisíc bezpilotných lietadiel. Je to rastúci trend, pretože v období 2022 – 2024 ich Rusi použili dokopy 14-tisíc.
Čo sa týka všeobecného hodnotenia rusko-ukrajinskej vojny v minulom roku, je evidentné, že zvrat nenastal. Výstižne to komentovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda: „Celková situácia z pohľadu Ruska v roku 2025 bola kombináciou tlaku a stagnácie. Ruské ozbrojené sily postupovali, ukrajinské ozbrojené sily čelili tlaku, ale Rusi stále nedokážu dosiahnuť taký operačný úspech, ktorý by zmenil strategickú rovnováhu síl."