Dánsko pomohlo USA pri zadržaní ropného tankera v Atlantiku

Americké námorníctvo zadržalo tanker po niekoľkotýždennom prenasledovaní, ktoré sa začalo v Karibskom mori. Došlo k tomu po tom, čo USA zaviedli námornú blokádu Venezuely s cieľom zadržať sankcionované plavidlá prichádzajúce a odchádzajúce z tejto juhoamerickej krajiny.
Predstaviteľ sa k téme vyjadril pod podmienkou zachovania anonymity a bez podrobnejších informácií o dánskej podpore. Kodaň pomohla Washingtomu v čase, keď prezident Trump zintenzívňuje svoje vyhlásenia o potrebe prevziať kontrolu nad autonómnym dánskym územím – Grónskom.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen a jeho grónska rezortná partnerka Vivian Motzfeldtová sa v stredu stretnú s viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Bielom dome a budú diskutovať o Grónsku. Predstavitelia Dánska i Grónska opakovane zdôraznili, že ostrov nie je na predaj a vyjadrili znepokojenie, keď Trump odmietol vylúčiť potenciálne použitie sily na prevzatie jeho kontroly.Čítajte viac Britský exvýsadkár pre Pravdu zhodnotil zásah USA vo Venezuele. Mohli by Európania uniesť Trumpa, keby napadol Grónsko?
Biely dom a Pentagón nereagovali na žiadosti o komentár. O dánskej pomoci pre USA ako prvý informoval portál Newsmax.