Dánsko pomohlo USA pri zadržaní ropného tankera v Atlantiku

Dánsko poskytlo minulý týždeň americkým silám podporu na východe Atlantiku, kde zadržali ropný tanker pre porušenie sankcií, potvrdil v utorok predstaviteľ dánskej vlády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

13.01.2026 19:46
Americké námorníctvo zadržalo tanker po niekoľkotýždennom prenasledovaní, ktoré sa začalo v Karibskom mori. Došlo k tomu po tom, čo USA zaviedli námornú blokádu Venezuely s cieľom zadržať sankcionované plavidlá prichádzajúce a odchádzajúce z tejto juhoamerickej krajiny.

Americká pobrežná stráž sa v piatok 9. januára skoro ráno vylodila na ropný tanker Olina, ktorý je pod sankciami USA. / Zdroj: Južné velenie ozbrojených síl USA

Predstaviteľ sa k téme vyjadril pod podmienkou zachovania anonymity a bez podrobnejších informácií o dánskej podpore. Kodaň pomohla Washingtomu v čase, keď prezident Trump zintenzívňuje svoje vyhlásenia o potrebe prevziať kontrolu nad autonómnym dánskym územím – Grónskom.

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen a jeho grónska rezortná partnerka Vivian Motzfeldtová sa v stredu stretnú s viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom v Bielom dome a budú diskutovať o Grónsku. Predstavitelia Dánska i Grónska opakovane zdôraznili, že ostrov nie je na predaj a vyjadrili znepokojenie, keď Trump odmietol vylúčiť potenciálne použitie sily na prevzatie jeho kontroly.

Biely dom a Pentagón nereagovali na žiadosti o komentár. O dánskej pomoci pre USA ako prvý informoval portál Newsmax.

Americký prezident Donald Trump o Grónsku. / Zdroj: Reuters
