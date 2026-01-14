Pravda Správy Svet Na Slovensko sa pokúsilo preniknúť viac ako 6-tisíc Ukrajincov, ktorí sa chceli vyhnúť vstupu do armády

Na Slovensko sa pokúsilo preniknúť viac ako 6-tisíc Ukrajincov, ktorí sa chceli vyhnúť vstupu do armády

Hranice so Slovenskom patria medzi miesta, kadiaľ sa ukrajinskí muži snažia dostať do zahraničia, aby nemuseli rukovať. Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 sa o to pokúsilo niekoľko desiatok tisíc Ukrajincov. Vyplýva to z údajov ukrajinskej pohraničnej stráže.

14.01.2026 12:00
debata (16)
Bielorusko zverejnilo zábery z nasadenia Orešnika. Má na dosah celú Európu
Video
Bielorusko v utorok 30. decembra zverejnilo video z nasadenia ruských balistických rakiet stredného doletu Orešnik (Lieska) na svojom území. / Zdroj: Reuters

Spomedzi štátov, s ktorými Ukrajina susedí, sa Slovensko nachádza v tejto štatistike na treťom mieste. Viac pokusov o ilegálne prekročenie hraníc zaznamenali v pohraničných oblastiach s Rumunskom a Moldavskom. Oficiálnu štatistiku zverejnil server Slidstvo. Dáta získal od ukrajinskej pohraničnej stráže.

Čo sa týka slovenských hraníc, príslušníci ukrajinských bezpečnostných zložiek zadržali doteraz viac ako 6-tisíc mužov, ktorí sa chceli vyhnúť povolávaciemu rozkazu. Do 31. decembra 2025 ich bolo dokopy presne 6104.

Ruský útok na ukrajinské prístavné mesto Odesa
Video
Ruský útok na ukrajinské prístavné mesto Odesa si v noci na stredu vyžiadal najmenej šesť zranených. Sú medzi nimi tri deti. / Zdroj: REUTERS

Počas prvých rokov vojny sa cez Slovensko pokúsil preniknúť do zahraničia viac-menej rovnaký počet Ukrajincov, ktorí podliehajú povinnosti vstúpiť do ozbrojených síl v prípade potreby. V roku 2022 to bolo 824 osôb a o rok neskôr 805. V ďalších dvoch rokoch zaznamenali smerom na Slovensko rapídny nárast pokusov o ilegálneho prekročenie hraníc: predvlani 2210 a v lanskom roku 2265.

V minulom roku jednoznačne v tomto ohľade dominovala situácia v ukrajinsko-rumunskom pohraničí: viac ako 10-tisíc zatknutých Ukrajincov, na ktorých sa vzťahuje mobilizácia. V prípade Moldavska, ktoré je na druhom mieste, sa cez jeho hranice neúspešne pokúsilo prejsť takmer 5-tisíc mužov. V tomto rebríčku sa menej prípadov ako smerom na Slovensko vyskytlo pri hraniciach s Maďarskom (1841) a Poľskom (841).

Ticho a tma. Príchod roku 2026 v Kyjeve na Ukrajine
Video
Kyjev, Ukrajina, príchod roka 2026. Mesto bolo tmavé a tiché. Predtým v ňom zneli sirény leteckého poplachu. / Zdroj: Reuters

Iba jedného Ukrajinca zatkli, ktorý sa ilegálne vybral do Ruska. Zaujímavosťou je nárast takýchto pokusov smerom do Bieloruska. Po spustení ruskej invázie boli údaje v podstate zanedbateľné: v roku 2022 iba 50 zadržaných mužov a v nasledujúcom roku dokonca len 8. Predvlani ich bolo už 326 a v minulom roku dokonca až 1424.

Server New Voice ozrejmil, prečo trasa do Bieloruska môže byť viac atraktívna: „Tento smer je menej frekventovaný v porovnaní s hranicami s Rumunskom alebo Moldavskom," upozornil predstaviteľ ukrajinskej pohraničnej stráže Andrij Demčenko.

Ukrajinci, ktorí chcú zdúchnuť do zahraničia, sa často spoliehajú na služby prevádzačov. Od každého záujemcu žiadajú najmenej 5-tisíc dolárov.

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 16 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ukrajinská armáda #mobilizácia #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"