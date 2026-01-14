Na Slovensko sa pokúsilo preniknúť viac ako 6-tisíc Ukrajincov, ktorí sa chceli vyhnúť vstupu do armády

Spomedzi štátov, s ktorými Ukrajina susedí, sa Slovensko nachádza v tejto štatistike na treťom mieste. Viac pokusov o ilegálne prekročenie hraníc zaznamenali v pohraničných oblastiach s Rumunskom a Moldavskom. Oficiálnu štatistiku zverejnil server Slidstvo. Dáta získal od ukrajinskej pohraničnej stráže.
Čo sa týka slovenských hraníc, príslušníci ukrajinských bezpečnostných zložiek zadržali doteraz viac ako 6-tisíc mužov, ktorí sa chceli vyhnúť povolávaciemu rozkazu. Do 31. decembra 2025 ich bolo dokopy presne 6104.
Počas prvých rokov vojny sa cez Slovensko pokúsil preniknúť do zahraničia viac-menej rovnaký počet Ukrajincov, ktorí podliehajú povinnosti vstúpiť do ozbrojených síl v prípade potreby. V roku 2022 to bolo 824 osôb a o rok neskôr 805. V ďalších dvoch rokoch zaznamenali smerom na Slovensko rapídny nárast pokusov o ilegálneho prekročenie hraníc: predvlani 2210 a v lanskom roku 2265.
V minulom roku jednoznačne v tomto ohľade dominovala situácia v ukrajinsko-rumunskom pohraničí: viac ako 10-tisíc zatknutých Ukrajincov, na ktorých sa vzťahuje mobilizácia. V prípade Moldavska, ktoré je na druhom mieste, sa cez jeho hranice neúspešne pokúsilo prejsť takmer 5-tisíc mužov. V tomto rebríčku sa menej prípadov ako smerom na Slovensko vyskytlo pri hraniciach s Maďarskom (1841) a Poľskom (841).
Iba jedného Ukrajinca zatkli, ktorý sa ilegálne vybral do Ruska. Zaujímavosťou je nárast takýchto pokusov smerom do Bieloruska. Po spustení ruskej invázie boli údaje v podstate zanedbateľné: v roku 2022 iba 50 zadržaných mužov a v nasledujúcom roku dokonca len 8. Predvlani ich bolo už 326 a v minulom roku dokonca až 1424.
Server New Voice ozrejmil, prečo trasa do Bieloruska môže byť viac atraktívna: „Tento smer je menej frekventovaný v porovnaní s hranicami s Rumunskom alebo Moldavskom," upozornil predstaviteľ ukrajinskej pohraničnej stráže Andrij Demčenko.
Ukrajinci, ktorí chcú zdúchnuť do zahraničia, sa často spoliehajú na služby prevádzačov. Od každého záujemcu žiadajú najmenej 5-tisíc dolárov.