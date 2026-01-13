Pravda Správy Svet Axios: Witkoff sa tajne stretol s exilovým iránskym princom Pahlavím

Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff sa cez víkend stretol s Rezom Pahlavím, synom zvrhnutého iránskeho panovníka Mohammada Rezu Pahlavího. Udialo sa tak v čase stupňujúcich sa protestov v islamskej republike, počas ktorých podľa aktivistov zomrelo už najmenej 2000 ľudí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

13.01.2026 21:44
O stretnutí Witkoffa s Pahlavím informoval portál Axios s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného amerického predstaviteľa. Išlo o prvé stretnutie člena Trumpovej vlády a predstaviteľa iránskej opozície od začiatku protestov pred dvoma týždňami.

Syn posledného iránskeho šacha predtým uviedol, že je pripravený stať sa prechodným lídrom krajiny, ak by teokratický režim v Teheráne padol. Vyzval tiež amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v Iráne zasiahol a podporil demonštrantov.

Brutalita v Iráne: režim potláča protesty ostrou streľbou
Iránske sily používajú ostrú paľbu proti protestujúcim. / Zdroj: Mossad Commentary

Axios upozorňuje, že Trumpova vláda najskôr korunného princa nevnímala ako zásadného hráča na iránskej politickej scéne. Podľa zdroja portálu však amerických predstaviteľov prekvapilo, keď demonštranti v iránskych uliciach začali vyjadrovať Pahlavímu podporu.

„Nastal vzostup Pahlavího. Na demonštráciách v mnohých mestách skandujú jeho meno a zdá sa, že sa to deje prirodzenie,“ uviedol americký predstaviteľ. Pahlaví však v rodnej krajine nežije takmer 50 rokov a agentúra Reuters skutočnú podporu pre korunného princa medzi obyvateľstvom považuje za otáznu.

Trump Čítajte viac Neprestaňte protestovať, pomoc je na ceste, odkázal Trump demonštrantom v Iráne

Pahlavího otec Mohammad Reza vládol v Iráne medzi rokmi 1941 až 1979. Zvrhli ho islamskí klerici počas revolúcie vedenej ajatolláhom Ruholláhom Chomejním. Uchýlil sa do exilu v Spojených štátoch a Egypte, kde o rok neskôr zomrel. Jeho vláda mala autoritárske praktiky a opierala sa o pôsobenie obávanej tajnej polície známej ako SAVAK.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 odštartoval 28. decembra protest obchodníkov v Teheráne proti rastúcim cenám a prudkému oslabeniu iránskeho rialu. Odvtedy prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií v celej krajine a podľa aktivistov si vyžiadali už najmenej 2000 obetí.

Protesty v Iráne silnejú, vyžiadali si desiatky obetí. Na teheránskom Veľkom bazáre sa stretli demonštranti a bezpečnostné sily
Video očitých svedkov zverejnené 6. januára ukazuje, ako sú hádzané plynové kanistre počas stretov demonštrantov s iránskymi bezpečnostnými silami v teheránskom Veľkom bazári Zdroj: Reuters

Zásahy režimu proti demonštrantom kritizujú viaceré západné štáty. Európska únia si v utorok v reakcii predvolala iránskeho veľvyslanca v Bruseli a krajine pohrozila ďalšími sankciami.

