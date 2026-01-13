Pravda Správy Svet Trump hrozí odobratím občianstva naturalizovaným podvodníkom

Trump hrozí odobratím občianstva naturalizovaným podvodníkom

Americký prezident Donald Trump v utorok pohrozil, že jeho vláda odoberie americké občianstvo naturalizovaným migrantom zo „Somálska alebo akejkoľvek inej krajiny“, ktorí páchajú podvody na Američanoch. Vyjadril sa tak na zasadnutí Detroitského ekonomického klubu. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

13.01.2026 22:52
Trump Foto: ,
Prezident Donald Trump na Detroitskom ekonomickom klube v utorok 13. januára 2026.
debata

Televízia Fox News predtým informovala, že Trump plánuje odobrať chránený status tisícom Somálčanov žijúcim v Spojených štátoch. Podľa ministerky pre vnútornú bezpečnosť Kristi Neomovej sa situácia vo vojnou postihnutej krajine zlepšila natoľko, že zákon umožňujúci udelenie dočasnej ochrany sa už na Somálčanov nevzťahuje.

Minneapolis - skrvavený airbag a agenti ICE
Video
Protestujúci kričali „Budete braní na zodpovednosť“ po tom, čo americký imigračný agent v Minneapolise zastrelil 37-ročnú ženu v jej aute. / Zdroj: Reuters

Trump v novembri oznámil zámer ukončiť dočasnú ochranu pred deportáciou pre Somálčanov žijúcich v Minnesote, čím ukončil program fungujúci od roku 1991, keď v Somálsku vypukla občianska vojna. Šéf Bieleho domu následne kritizoval somálskych imigrantov v Spojených štátoch. Na zasadnutí svojho kabinetu upozornil na rozsiahle problémy tejto východoafrickej krajiny a deklaroval, že Somálčania americkej spoločnosti nič neprinášajú.

Federal Enforcement Immigration Minnesota Čítajte viac Imigračný agent v Minneapolise zastrelil ženu, podľa Trumpa v sebaobrane. Starosta: nezmysel, opustite mesto i štát

Trump a ďalší predstavitelia jeho vlády sa v poslednom čase vyjadrujú voči Somálčanom v USA čoraz ostrejšie. Postoj americkej vlády podnietil škandál v Minnesote, pri ktorom bola počas pandémie ochorenia COVID-19 spreneverená miliarda dolárov určená na sociálne programy. Do podvodu bolo údajne zapojených niekoľko ľudí z miestnej somálskej komunity a ministerstvo financií vyšetruje podozrenia, že časť zo spreneverených prostriedkov skončila aj v rukách somálskej teroristickej skupiny aš-Šabáb.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #štátne občianstvo #Donald Trump
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"