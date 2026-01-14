ONLINE: Ruské údery 'vypli' aj Kryvyj Rih. Zelenskyj: Je veľa vecí, ktoré Rusko oslabujú, maximalizujte tlak na Putina

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 421 dní
- Generál Syrskyj odhalil, čo chceli vlani Rusi dosiahnuť na Ukrajine. A čo tvrdí o stratách na bojisku?
6:25 Ukrajinský dronový útok v noci na stredu spôsobil dva požiare v priemyselnom areáli, zranil najmenej štyroch ľudí a poškodil obytné budovy v prístavnom meste Rostov nad Donom na juhozápade Ruska. Tvrdia to miestne úrady.
Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar uviedol, že štyria ľudia vrátane štvorročného dieťaťa utrpeli zranenia po tom, ako trosky zo zostrelených dronov zasiahli obytné domy. Všetkých zranených hospitalizovali. Podľa jeho slov sa hasičom podarilo jeden z požiarov už uhasiť, druhý je pod kontrolou.
Rozsah spôsobených škôd zatiaľ nie je známy a Ukrajina sa k incidentu nevyjadrila. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana počas noci zostrelila nad územím krajiny 48 ukrajinských dronov, z toho 25 práve nad Rostovskou oblasťou.
Ukrajina opakovane podniká dronové útoky na ciele v Rusku, pričom tvrdí, že ich cieľom je oslabiť ruskú vojenskú a energetickú infraštruktúru a reagovať na pokračujúce ruské útoky na ukrajinské mestá počas takmer štyroch rokov trvajúcej vojny.
Keby sa Putinovej armáde podarilo to, čo si v minulom roku zaumienila, Ukrajina by stratila prístup k moru a nad jej tretím najväčším mestom by zaviala ruská vlajka. Vyplýva to z vyjadrenia hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Oleksandra Syrského. Generál poukázal na nevydarené plány ruských vojsk vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
6:00 Ruské drony v noci na stredu zasiahli infraštruktúru v meste Kryvyj Rih, rodisku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, a prerušili dodávky elektriny a tepla desaťtisícom ľudí. Zelenskyj krátko predtým priznal, že situácia na fronte aj pre obyvateľov po celej krajine sa naďalej zhoršuje. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
„Ak máte možnosť, doplňte zásoby vody a nabite zariadenia. Bude to ťažké,“ upozornil šéf mestskej správy Olexandr Vilkul na sociálnej sieti Telegram. Údery podľa neho spôsobili núdzové výpadky elektriny pre približne 45 000 odberateľov.
Presný rozsah útoku zatiaľ nie je známy. Kryvyj Rih leží desiatky kilometrov severozápadne od frontovej línie a pred vojnou v ňom žilo vyše 600 000 ľudí. Mesto sa stáva častým terčom ruských útokov.
Rusko opakovane bombarduje ukrajinské elektrárne, rozvodne a prenosové vedenia raketami a dronmi s cieľom vyradiť dodávky elektriny a tepla a narušiť priemysel, píše Reuters.
Po takmer štyroch rokoch vojny sa situácia na Ukrajine na fronte aj v živote obyvateľov naďalej zhoršuje, uviedol Zelenskyj. Ľudia podľa jeho slov často trávia hodiny denne bez elektriny alebo vykurovania.
O situácii hovoril aj s americkými senátormi Grahamom a Blumenthalom, s ktorými sa dohodol, že budú pokračovať v dialógu. Je nevyhnutné maximalizovať všetky možné formy tlaku a prinútiť Rusko ukončiť túto vojnu, vyhlásil ukrajinský líder. Zdôraznil, že Kyjev je ochotný viesť dialóg.
"Informoval som ich o kombinovaných ruských útokoch na našu energetickú infraštruktúru – stovky dronov a desiatky rakiet každý deň, zámerne načasované práve teraz, počas takej mrazivej zimy. Preto rakety pre protivzdušnú obranu zostávajú našou najvyššou prioritou a spoliehame sa na podporu našich partnerov.
Vidíme mnoho rôznych faktorov, ktoré Putina – a v širšom zmysle aj celé Rusko – výrazne oslabujú. Je nevyhnutné maximalizovať každú možnú formu tlaku, aby sme konečne prinútili Rusov ukončiť túto vojnu. Diskutovali sme o súčasnom stave návrhu zákona senátorov o sankciách, ktorý môže mať podstatný vplyv na pozície Ruska a všetkých, ktorí mu v tejto vojne pomáhajú.
Tiež som ich informoval o priebehu našich kontaktov s vyslancami prezidenta Trumpa – sme veľmi blízko k finalizácii dokumentov. A som vďačný senátorom za ich postoj k dôležitosti bezpečnostných záruk a ich pokračujúcu podporu oboch strán v americkom Kongrese. Každý si pamätá, čo bolo Budapeštianske memorandum – nikto nechce, aby sa to opakovalo," uviedol.