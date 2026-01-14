Pravda Správy Svet Copernicus: Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní

Copernicus: Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní

Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní, potvrdila v stredu meteorologická služba Európskej únie Copernicus spolu s americkými vedcami z organizácie Berkeley Earth. Odborníci očakávajú, že ďalšie teplotné rekordy budú zaznamenané aj v nasledujúcich rokoch.

14.01.2026 06:28
debata (1)
Jedinečný pohľad, ktorý sa tak často neopakuje: Balaton zamrzol
Video
Na západe Maďarska ležiace jazero Balaton zamrzlo, čo je relatívne vzácny jav, ktorý sa vyskytuje približne raz za desať až pätnásť rokov. Úrady však zdôrazňujú, že hrúbka ľadu nie je dostatočná pre bezpečné korčuľovanie, a vyzývajú obyvateľov k opatrnosti. / Zdroj: Reuters

Priemerná celosvetová teplota v uplynulom roku dosiahla 14,97 stupňov Celzia, čo bolo len o 0,01 stupňa menej ako v roku 2023 a o 0,13 stupňa menej ako v rekordnom roku 2024, ktorý bol najteplejším v zaznamenanej histórii. Podľa výročnej správy služby Copernicus globálne teploty v priemere za posledné tri roky prvýkrát prekročili hodnotu 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnou úrovňou.

počasie, Bratislava Čítajte viac Cesty ako klzisko, nebezpečné úrazy aj paralyzované letisko. Ľadové peklo sa ešte neskončilo, výstrahy platia naďalej

Parížska klimatická dohoda z roku 2015 zaväzuje signatárov udržať oteplenie výrazne pod hranicou dvoch stupňov Celzia v porovnaní s hodnotami pred priemyselnou revolúciou a usilovať sa o obmedzenie nárastu nad 1,5 stupňa, čo by podľa vedcov pomohol zmierniť najhoršie dopady klimatických zmien.

Antarktída pritom zaznamenala svoj najteplejší rok v histórii, zatiaľ čo Arktída mala druhý najteplejší rok. Analýza údajov Copernicus ukázala, že v roku 2025 boli zaznamenané rekordne vysoké teploty aj v strednej Ázii, regióne Sahelu a severnej Európe.

„Teploty stúpajú a nové rekordy sú takmer isté. Či to bude v roku 2026, 2027, alebo 2028, nie je až také dôležité. Smer vývoja je veľmi jasný,“ poznamenal riaditeľ programu Copernicus Carlo Buontempo.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Copernicus
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"