Copernicus: Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní

Priemerná celosvetová teplota v uplynulom roku dosiahla 14,97 stupňov Celzia, čo bolo len o 0,01 stupňa menej ako v roku 2023 a o 0,13 stupňa menej ako v rekordnom roku 2024, ktorý bol najteplejším v zaznamenanej histórii. Podľa výročnej správy služby Copernicus globálne teploty v priemere za posledné tri roky prvýkrát prekročili hodnotu 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnou úrovňou.
Parížska klimatická dohoda z roku 2015 zaväzuje signatárov udržať oteplenie výrazne pod hranicou dvoch stupňov Celzia v porovnaní s hodnotami pred priemyselnou revolúciou a usilovať sa o obmedzenie nárastu nad 1,5 stupňa, čo by podľa vedcov pomohol zmierniť najhoršie dopady klimatických zmien.
Antarktída pritom zaznamenala svoj najteplejší rok v histórii, zatiaľ čo Arktída mala druhý najteplejší rok. Analýza údajov Copernicus ukázala, že v roku 2025 boli zaznamenané rekordne vysoké teploty aj v strednej Ázii, regióne Sahelu a severnej Európe.
„Teploty stúpajú a nové rekordy sú takmer isté. Či to bude v roku 2026, 2027, alebo 2028, nie je až také dôležité. Smer vývoja je veľmi jasný,“ poznamenal riaditeľ programu Copernicus Carlo Buontempo.