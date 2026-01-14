Pravda Správy Svet Venezuela prepustila viacerých Američanov, USA to vítajú

Venezuela prepustila viacerých Američanov, USA to vítajú

Venezuela prepustila viacerých zadržaných Američanov, oznámila v utorok večer miestneho času administratíva prezidenta Donalda Trumpa.

14.01.2026 06:51
Trump o útoku na Venezuelu a o jej budúcnosti
Video
Vystúpenie prezidenta USA Donalda Trumpa o útoku, zajatí prezidenta Madura a o budúcnosti Venezuely. / Zdroj: ta3

„Vítame prepustenie zadržaných Američanov vo Venezuele. Ide o dôležitý krok správnym smerom zo strany dočasných orgánov,“ poznamenalo americké ministerstvo zahraničných vecí. Podrobnosti o tom, kto bol prepustený a koľko osôb sa to týka, však úrady bezprostredne neuviedli.

K oslobodeniu politických väzňov dochádza po operácii amerických síl vo Venezuele a zadržaní prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky na začiatku tohto mesiaca.

Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez predošlý štvrtok oznámil, že vláda plánuje prepustiť „veľký počet“ venezuelských a zahraničných väzňov ako „gesto mieru“.

Ľudskoprávna organizácia Foro Penal potvrdila, že do utorkového večera bolo oslobodených približne 60 až 70 politických väzňov a kritizovala nedostatok transparentnosti zo strany vlády. Venezuelské úrady však tieto čísla odmietajú a tvrdia, že počet prepustených presahuje 400.

Trump v piatok oznámil, že zrušil pôvodne plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele, pretože Caracas začal spolupracovať s Washingtonom v súvislosti s prepustením väzňov.

