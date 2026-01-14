Francúzska vláda sľúbila ústupky poľnohospodárom, traktory opustili Paríž

350 traktorov blokovalo v utorok premávku v uliciach francúzskej metropoly na protest proti dohode Európskej únie s juhoamerickými krajinami spolku Mercosur a proti ďalším problémom, ktoré podľa farmárov môžu ohroziť produkciu potravín vo Francúzsku.
Krátko pred polnocou prijala zástupcov poľnohospodárov ministerka pôdohospodárstva Annie Genevardová. „Oznámila nám spresnenie a záväzky týkajúce sa pôžičiek pre najzadlženejších poľnohospodárov,“ povedal AFP podpredseda poľnohospodárskeho zväzu FNSEA Luc Smessaert.
V utorok večer na požiadavky poľnohospodárov reagoval aj premiér Lecornu, ktorý sľúbil, že vláda do marca predloží zákon o pomoci poľnohospodárom. Ten by mal počas jari prerokovať parlament. Podľa premiéra bude norma riešiť viacero priorít: „vodu, predátory, výrobné prostriedky“.
V posledných mesiacoch čelia francúzski poľnohospodári aj mnohým problémom, napríklad aj epidémii nodulárnej dermatitídy u hovädzieho dobytka, nízkym cenám pšenice a vysokým cenám hnojív.
Vadí im tiež dohoda, ktorá umožní prílev lacnejších produktov z Brazílie, Argentíny i ďalších krajín združenia Mercosur. Francúzsko minulý týždeň hlasovalo v Rade EÚ proti tomuto paktu o voľnom obchode, jeho schváleniu však nezabránilo. Niektorí francúzski europoslanci vyhlásili, že sa pokúsia dohovor zablokovať v Európskom parlamente.