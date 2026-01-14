Pravda Správy Svet Francúzska vláda sľúbila ústupky poľnohospodárom, traktory opustili Paríž

Stovky traktorov blokujúcich takmer 24 hodín priestranstva pred dolnou komorou francúzskeho parlamentu dnes nad ránom opustili Paríž po tom, ako premiér Sébastien Lecornu prisľúbil ústupky zo strany vlády. Informovala o tom agentúra AFP.

14.01.2026 10:41
Európa hrá proti nám. Farmári v Paríži vyšli do ulíc, protestujú proti dohode s Mercosur
Okolo 350 traktorov vyrazilo do ulíc Paríža, kde francúzski poľnohospodári protestujú proti dohode Európskej únie s juhoamerickými krajinami spolku Mercosur, ktorá podľa nich ohrozí ich príjmy a potenciálne aj dodávky potravín pre obyvateľov. Farmári v rannej špičke blokovali ulice metropoly a požadovali okamžité kroky vlády na zlepšenie situácie. / Zdroj: Reuters

350 traktorov blokovalo v utorok premávku v uliciach francúzskej metropoly na protest proti dohode Európskej únie s juhoamerickými krajinami spolku Mercosur a proti ďalším problémom, ktoré podľa farmárov môžu ohroziť produkciu potravín vo Francúzsku.

Krátko pred polnocou prijala zástupcov poľnohospodárov ministerka pôdohospodárstva Annie Genevardová. „Oznámila nám spresnenie a záväzky týkajúce sa pôžičiek pre najzadlženejších poľnohospodárov,“ povedal AFP podpredseda poľnohospodárskeho zväzu FNSEA Luc Smessaert.

V utorok večer na požiadavky poľnohospodárov reagoval aj premiér Lecornu, ktorý sľúbil, že vláda do marca predloží zákon o pomoci poľnohospodárom. Ten by mal počas jari prerokovať parlament. Podľa premiéra bude norma riešiť viacero priorít: „vodu, predátory, výrobné prostriedky“.

V posledných mesiacoch čelia francúzski poľnohospodári aj mnohým problémom, napríklad aj epidémii nodulárnej dermatitídy u hovädzieho dobytka, nízkym cenám pšenice a vysokým cenám hnojív.

Vadí im tiež dohoda, ktorá umožní prílev lacnejších produktov z Brazílie, Argentíny i ďalších krajín združenia Mercosur. Francúzsko minulý týždeň hlasovalo v Rade EÚ proti tomuto paktu o voľnom obchode, jeho schváleniu však nezabránilo. Niektorí francúzski europoslanci vyhlásili, že sa pokúsia dohovor zablokovať v Európskom parlamente.

