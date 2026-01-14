Na severovýchode Maďarska hrozí mrznúci dážď, na Dunaji prerušili lodnú dopravu

Na severovýchode Maďarska stále platí výstraha pred mrznúcim dažďom, na niektorých miestach krajiny, najmä na juhozápade, sa však vzduch môže otepliť na viac ako 10 stupňov Celzia. Na Dunaji prerušili plavbu v dôsledku výskytu ľadových krýh. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Oteplí sa, ale hrozba poľadovice zostáva
Video
Po výrazných zrážkach sa situácia upokojí a teploty pôjdu hore.
Pre Boršodsko-abovsko-zemplínsku a Sabolčsko-satmársko-berežskú stolicu bola vydaná výstraha prvého stupňa kvôli mrznúcemu dažďu.
Podľa servera atv.hu príslušné orgány prerušili na celom maďarskom úseku Dunaja lodnú dopravu, pričom platí iba niekoľko výnimiek. Pri Budapešti plávajú obrovské ľadové kryhy a ich výskyt stúpa. Naposledy zaznamenali takýto rozsiahly ľadochod v roku 2017.