Pravda Správy Svet VIDEO: Útoky na ropné tankery pri Novorossijsku: drony zasiahli kľúčovú tepnu Kazachstanu

VIDEO: Útoky na ropné tankery pri Novorossijsku: drony zasiahli kľúčovú tepnu Kazachstanu

V Čiernom mori došlo k sérii útokov bezpilotných lietadiel na ropné tankery smerujúce k terminálu Kaspické ropovodné konzorcium (CPC) pri ruskom prístave Novorossijsk.

14.01.2026 12:00
debata (21)
Útok na loď ruskej tieňovej ropnej flotily: tanker Delta Harmony bol napadnutý
Video
V Čiernom mori drony zaútočili na najmenej tri ropné tankery smerujúce do terminálu Kaspického ropovodného konzorcia (CPC), ktorý sa nachádza neďaleko ruského prístavu Novorossijsk na pobreží Čierneho mora, aby naložili kazašskú ropu. / Zdroj: NEXTA

Podľa informácií agentúry Reuters boli zasiahnuté najmenej tri tankery – Delta Harmony, Delta Supreme a Matilda – ktoré čakali na povolenie zakotviť a naložiť kazašskú ropu.

Dva drony zasiahli tanker Matilda približne 48 kilometrov od mól terminálu CPC, po čom oblasť opustili. Na palube lode vypukol požiar, ktorý sa však podarilo rýchlo uhasiť. Posádka neutrpela žiadne zranenia a loď zostala prevádzkyschopná, uvádza agentúra.

Útoky sa odohrali v Čiernom mori pri ruskom pobreží, nie v kazašských vodách, ako sa pôvodne objavilo v niektorých nepresných správach. Tanker Delta Harmony mal naložiť ropu z poľa Tengiz, zatiaľ čo Matilda smerovala po ropu z ložiska Karachaganak.

Lov na ropné tankery pokračuje. Američania obsadili ďalšiu loď s väzbami na Rusko
Video
Americká pobrežná stráž sa v piatok 9. januára skoro ráno vylodila na ropný tanker Olina, ktorý je pod sankciami USA. / Zdroj: Južné velenie ozbrojených síl USA

Terminál CPC zohráva kľúčový v exporte kazašskej ropy, keďže cez neho prechádza približne 80 percent kazašského vývozu ropy na svetové trhy cez Čierne more. Obmedzenia v prevádzke terminálu mali vážne hospodárske dôsledky. Podľa dostupných údajov produkcia ropy v Kazachstane klesla medzi 1. a 12. januárom o 35 percent.

Už v novembri zasiahli drony jedno z mól terminálu CPC, čo oslabilo fungovanie celého uzla. Kazašské úrady následne oznámili, že v súčasnosti je funkčné len jedno mólo, čo nestačí na zabezpečenie normálneho exportu.

Ukrajina roztrhala ruské tankery. Námorné drony udreli na tieňovú flotilu
Video
Ukrajinská tajná služba SBU spolu s námorníctvom zasiahla námornými dronmi v Čiernom mori dva tankery takzvanej ruskej tieňovej flotily. Agentúre Reuters to dnes povedal zdroj zo SBU.

Útoky na tankery a infraštruktúru CPC podľa portálu Militarnyi predstavujú riziko pre globálny trh s ropou, keďže zvyšujú náklady na dopravu aj poistenie. Reuters zároveň uvádza, že dron nedávno zaútočil aj na tanker v Čiernom mori, ktorý smeroval do Ruska.

Facebook X.com 21 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Ukrajina #ropný tanker #vojna na Ukrajine #útok na tankery #Putinova vojna #Novorossijsk
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"