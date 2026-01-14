VIDEO: Útoky na ropné tankery pri Novorossijsku: drony zasiahli kľúčovú tepnu Kazachstanu

Podľa informácií agentúry Reuters boli zasiahnuté najmenej tri tankery – Delta Harmony, Delta Supreme a Matilda – ktoré čakali na povolenie zakotviť a naložiť kazašskú ropu.
Dva drony zasiahli tanker Matilda približne 48 kilometrov od mól terminálu CPC, po čom oblasť opustili. Na palube lode vypukol požiar, ktorý sa však podarilo rýchlo uhasiť. Posádka neutrpela žiadne zranenia a loď zostala prevádzkyschopná, uvádza agentúra.
Útoky sa odohrali v Čiernom mori pri ruskom pobreží, nie v kazašských vodách, ako sa pôvodne objavilo v niektorých nepresných správach. Tanker Delta Harmony mal naložiť ropu z poľa Tengiz, zatiaľ čo Matilda smerovala po ropu z ložiska Karachaganak.
Terminál CPC zohráva kľúčový v exporte kazašskej ropy, keďže cez neho prechádza približne 80 percent kazašského vývozu ropy na svetové trhy cez Čierne more. Obmedzenia v prevádzke terminálu mali vážne hospodárske dôsledky. Podľa dostupných údajov produkcia ropy v Kazachstane klesla medzi 1. a 12. januárom o 35 percent.
Už v novembri zasiahli drony jedno z mól terminálu CPC, čo oslabilo fungovanie celého uzla. Kazašské úrady následne oznámili, že v súčasnosti je funkčné len jedno mólo, čo nestačí na zabezpečenie normálneho exportu.
Útoky na tankery a infraštruktúru CPC podľa portálu Militarnyi predstavujú riziko pre globálny trh s ropou, keďže zvyšujú náklady na dopravu aj poistenie. Reuters zároveň uvádza, že dron nedávno zaútočil aj na tanker v Čiernom mori, ktorý smeroval do Ruska.