Pravda Správy Svet Trump nemieni ustúpiť: Grónsko musí byť americké pre Zlatú kupolu, tlačí na NATO, aby pomohlo ostrov získať

Trump nemieni ustúpiť: Grónsko musí byť americké pre Zlatú kupolu, tlačí na NATO, aby pomohlo ostrov získať

Americký prezident Donald Trump v stredu zopakoval, že USA potrebujú Grónsko pre svoju národnú bezpečnosť a tiež pre v súčasnosti budovaný systém protivzdušnej obrany Zlatá kupola, ktorý má byť dokončený do roku 2029. Trump zároveň vyjadril presvedčenie, že NATO by bolo oveľa silnejšie a efektívnejšie, keby Grónsko patrilo Spojeným štátom. Uviedol to v príspevku na svojej sieti Truth Social.

14.01.2026 13:56
Trump / Golden dome / Foto: ,
Plagáty navrhovaného protiraketového štítu pre Ameriku s názvom Zlatá kupola pred jeho predstavením prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome vo Washingtone, máj 2025
debata (10)

„Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodu národnej bezpečnosti. Je to životne dôležité pre Zlatú kupolu, ktorú staviame. NATO by nám malo pomôcť ho získať. AK TO NESPRAVÍME MY, SPRAVÍ TO RUSKO ALEBO ČÍNA, A TO SA NESMIE STAŤ!“ napísal šéf Bieleho domu.

Trump: Ak neobsadíme Grónsko, urobia to Rusko alebo Čína
Video
Americký prezident Donald Trump o Grónsku. / Zdroj: Reuters

Plány na zmienený protiraketový štít predstavil v máji minulého roka. Systém má stáť najmenej 175 miliárd dolárov a má byť funkčný do konca Trumpovho druhého obdobia vo funkcii prezidenta, teda do roku 2029.

Jens Frederik-Nielsen / Inatsisartut / Grónsko / Greenland / Čítajte viac Grónsko uvažuje o nezávislosti, spomína sa storočná severská tradícia. Dánsko posilní vojenskú prítomnosť

Grónsko, ktoré je dánskym autonómnym územím, trvá na tom, že nie je na predaj. Premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že ostrov uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska, ktoré je členským štátom NATO, než by sa mal stať súčasťou USA. Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila tlak zo strany Washingtonu za neprijateľný a upozornila, že najťažšia fáza ešte neskončila.

Americký prezident sa domnieva, že získanie Grónska Spojenými štátmi by bolo v prospech NATO. Tvrdí, že z vojenského hľadiska by Aliancia bez „obrovskej sily“ USA, k vybudovaniu ktorej podľa svojich slov prispel veľkou časťou on sám, ani zďaleka nebola účinnou organizáciou ani odstrašujúcim prostriedkom.

„Oni to vedia a ja tiež. NATO sa stane oveľa silnejším a efektívnejším, ak bude Grónsko v rukách SPOJENÝCH ŠTÁTOV. Čokoľvek menej než to je neprijateľné,“ dodal Trump.

Vance grónsko Čítajte viac Budú mať USA 51. štát? Návrh zákona na anexiu Grónska je na svete. Volíme si Dánsko, odkázal Nielsen Američanom

Grónsko, ktoré má približne 57-tisíc obyvateľov, je bohaté na nerastné suroviny a má dôležitý geostrategický význam. Nemá vlastnú armádu a jeho obranu, ako aj zahraničnú politiku, zabezpečuje Dánsko.

Na severozápade ostrova majú Spojené štáty leteckú základňu Pituffik ešte z obdobia studenej vojny. Prevádzkovať im ju umožňuje dohoda z roku 1951, na základe ktorej majú dovolený aj prieskum nerastných zdrojov.

Donald Trump Čítajte viac VIDEO: Trump o grónskom premiérovi: Neviem, kto to je, ale bude to pre neho veľký problém
Facebook X.com 10 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Čína #Rusko #NATO #Grónsko #Donald Trump #protivzdušná obrana
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"