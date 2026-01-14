Korupčný škandál Tymošenkovej. Ukrajinskú expremiérku usvedčujú nahrávky a hrubé zväzky bankoviek

Národný protikorupčný úrad a špeciálna protikorupčná prokuratúra informovali, že Tymošenková čelí obvineniu z poskytovania neoprávnených výhod oficiálnym predstaviteľom. Preložené z právnickej terminológie do obyčajnej reči to znamená, že podľa vyšetrovateľov sprostredkovala poslancom úplatky za to, ako budú hlasovať. Tymošenková, ktorá má 65 rokov, je tiež členka parlamentu. Vykonáva funkciu šéfky politickej strany Baťkivščyna (Otčina).Čítajte viac Ukrajinská protikorupčná aktivistka: Zelenskyj musí byť schopný poslať svojich priateľov za mreže
O razii u Tymošenkovej sa zmienili nielen kriminalisti, ale aj expremiérka. Na sociálnej sieti Facebook sa sťažovala, že k nej prišlo viac 30 po zuby ozbrojených mužov, ktorí obsadili budovu. Domovú prehliadku vykonali v sídle strany Baťkivščyna. „Toto nemá nič spoločné s právom ani so spravodlivosťou. Bolo to na politickú objednávku. Kategoricky odmietam všetky absurdné obvinenia," zdôraznila Tymošenková. Pripomeňme, že v roku 2004 viedla protesty proti sfalšovaným výsledkom prezidentských volieb. Po tzv. oranžovej revolúcii sa stala predsedníčkou vlády (funkcie prezidenta sa ujal Viktor Juščenko).
Obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejnili orgány činné v trestnom konaní, však vyzerajú celkom inak v porovnaní s tým, čo uviedla Tymošenková. Ide o hrubé zväzky bankoviek a o debatu, z ktorej evidentne vyplýva, že sa hovorilo o rozdávaní úplatkov. Nedá sa vylúčiť, že na expremiérku nasadili agenta provokatéra, respektíve niekoho, kto sa rozhodol spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Prečo prichádza do úvahy táto domnienka? Na zvukovej nahrávke je zreteľný hlas Tymošenkovej, ale hlas muža, ktorý sa s ňou rozpráva, je technicky upravený, aby nebolo možné určiť jeho identitu. Druhá vec: dá sa predpokladať, že raziu u Tymošenkovej uskutočnili hneď po tom, čo jej niekto priniesol hrubé zväzky bankoviek (čiže kriminalisti išli takpovediac na istotu).
A čo sa nachádza na uvedených záznamoch? Na obrazovom zázname policajt v civile otvára väčšiu obálku v kancelárii, kde sedí Tymošenková. Keď vysype jej obsah, na stole sa objavia štyri zväzky bankoviek. Všetky sú v nominálnej hodnote 100 amerických dolárov. Na zvukovom zázname, ktorý tajne zhotovili, Tymošenková zjavne hovorí o korupčnom mechanizme: „Ak sa dnes dohodneme, určíme, kto bude s tebou – buď ty alebo ktokoľvek, kto bude s tebou – a ja ti to dám. A ty mi to dáš v hotovosti." Ďalej poznamenala, že sa berie „desať-dvadsať", čo malo asi znamenať 10-tisíc až 20-tisíc amerických dolárov za splnenie nejakých úloh počas hlasovaní v parlamente.
Protikorupčný úrad i prokuratúra informovali, že nešlo o jednorazovú dohodu, ale o pravidelný mechanizmus spolupráce, ktorý zabezpečoval vyplácanie úplatkov v predstihu (pred hlasovaniami v parlamente) a bol navrhnutý na dlhšie obdobie. V prípade, že súd uzná Tymošenkovú za vinnú, hrozí jej trest odňatia slobody až na desať rokov.