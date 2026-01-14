Český exposlanec Feri je obžalovaný z ďalšieho znásilnenia

„K podaniu obžaloby došlo v nadväznosti na skončenie prípravného trestného konania týkajúceho sa skutku, ktorým sa v minulosti zaoberal tiež ústavný súd,“ uviedol Cimbala.
Prípad sa týka dievčaťa, ktoré vypovedalo, že ako 17-ročné malo s Ferim dobrovoľný sexuálny styk, počas ktorého si však Feri dal dole kondóm, s čím dievča nesúhlasilo. Polícia tento prípad najskôr odložila s tým, že nešlo o trestný čin. Ústavný súd však rozhodol, že podobné konanie je možné kvalifikovať ako znásilnenie, a prípad vrátil polícii. Argumentoval, že vyslovenie súhlasu s určitou sexuálnou aktivitou nevylučuje trestnú zodpovednosť páchateľa, ktorý obeť donúti k inej sexuálnej aktivite.
Feri si trojročný trest, ktorý dostal za dve znásilnenia a jeden pokus oň, odpykáva od mája 2024 vo väznici v Tepliciach v Úsťanskom kraji. Vinu vo všetkých prípadoch odmieta. V návrhu na podmienečné prepustenie podľa servera Seznam Zprávy píše, že je „nový človek“, ktorý sa správa disciplinovane, má schopnosť úsudku, je rozvážny a na všetko sa pozerá inak než pred desiatimi rokmi. Advokátka obetí Adéla Hořejší s tým však nesúhlasí. Podľa jej slov sa Feri nezmenil a neoľutoval, čo urobil.