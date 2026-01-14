Pravda Správy Svet Nevídaný krok úradov. FBI prehľadala dom novinárky Washington Post, hľadala utajované informácie

Denník The Washington Post v stredu oznámil, že dom jeho reportérky prehľadali federálni agenti v rámci vyšetrovania úniku utajovaných skutočností. V dome novinárky Hannah Natansonovej zaistili jej telefón, osobný aj pracovný notebook a ďalšie zariadenia vrátane hodiniek Garmin.

Vo vyhlásení Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) sa uvádza, že prehliadka súvisela s vyšetrovaním systémového správcu zo štátu Maryland pracujúceho pre vládu, o ktorom sa úrady domnievajú, že si domov odniesol utajované správy. Podľa dostupných informácií Natansonová nie je oficiálne obvinená.

Hovorca FBI sa odmietol k prípadu bližšie vyjadriť a na žiadosť o komentár nereagovali ani úradníci ministerstva spravodlivosti.

Ide o veľmi zriedkavý krok, keďže prehliadka príbytku novinára v Spojených štátoch je výnimočná a považuje sa za agresívne opatrenie úradov. Natansonová je známa pre investigatívu o federálnej vláde, najmä o tom, ako administratíva prezidenta Donalda Trumpa mení fungovanie federálnych úradov.

Denník The Washington Post zohral v minulosti významnú rolu pri objasňovaní aféry Watergate, ktorá viedla k odstúpeniu prezidenta Richarda Nixona. Reportéri Bob Woodward a Carl Bernstein v rámci investigatívy o tomto prípade napísali viac ako 300 článkov.

