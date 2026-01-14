Rakušan: Babišovej vláde neverím ani slovo, nejde jej o dobro Česka, ale o moc

„Už teraz sa ukazuje, že táto vláda bude slabá, nebude akcieschopná a premiér, ktorý sľuboval silné Česko, vytvoril koalíciu, ktorá tu vznikla predovšetkým preto, aby sa politici nevydávali na trestné stíhanie,“ vyhlásil Rakušan.
Vláda ANO, SPD a Motoristov podľa jeho slov Česku neprospeje. „Andrej Babiš dlhodobo sľubuje, že bude lepšie, ale po mesiaci vidíme, že lepšie bude možno jemu, jeho trestne stíhaným kolegom a určite aj extrémistom. Neverím im ani slovo, že im ide o dobro Česka, ale o moc nad touto krajinou. A tú vedia uplatňovať dôsledne, to ukazujú,“ zdôraznil šéf STAN.Čítajte viac Babiš rokoval s prezidentom, poverenie zostaviť vládu nedostal. Fiala a Rakušan chcú byť silnou opozíciou
Predseda KDU-ČSL Marek Výborný vládu vyhlásil, že v českej zahraničnej politike je teraz chaos. „Nemožno navonok pôsobiť tak, že jeden deň Ukrajinu podporujeme, druhý deň ju (podporu, pozn. TASR) relativizujeme a tretí deň ju znova potvrdzujeme. Toto je niečo, čo je smerom k našim partnerom absolútne nečitateľné, je to nedôstojné pre ČR a dlhodobo nás to poškodzuje. Je to jeden z dôvodov, prečo tejto vláde nemôžeme dať dôveru,“ povedal Výborný.
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel v prejave okrem iného kritizoval, že Babišov kabinet odmietol prijať euro. Podľa Havla je to pre Česko škodlivé. „V eurozóne sa rozhoduje. Ak euro nemáme, často máme menší vplyv na dôležité rozhodnutia,“ podotkol.Čítajte viac Babiš žiada o dôveru: Chceme sebavedomé a bezpečné Česko. Obraciate sa na východ, všetko zničíte, kontruje Fiala
Zásadnejšie kroky k prijatiu eura však nerobila ani vláda Petra Fialu, ktorej bola TOP 09 členom. Proti spoločnej európskej mene sa stavala najmä ODS, ktorá bola najsilnejšou stranou v koalícii a patrilo jej aj ministerstvo financií.
Schôdza, na ktorej Babišova vláda žiada poslancov o vyslovenie dôvery, sa začala v utorok dopoludnia. Počas prvého dňa vystúpil premiér a postupne všetci ministri. V závere rokovacieho dňa sa k slovu dostal expremiér Petr Fiala, ktorý Babišov kabinet nazval vládou deštrukcie. Schôdza pokračuje od stredajšieho rána, k hlasovaniu dôjde podľa šéfa snemovne Tomia Okamuru najskôr večer. Je však možné, že poslanci budú pokračovať aj vo štvrtok, pretože do rozpravy ich je prihlásených vyše 60.Čítajte viac Pavel: Turek adoroval nacistické Nemecko a zľahčoval násilné činy