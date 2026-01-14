To, čo bolo, už neplatí. Nemecký vicekancelár: Transatlantické partnerstvo sa rozpadáva

„Transatlantické spojenectvo prechádza oveľa zásadnejšou premenou, ako sme boli doteraz ochotní pripustiť,“ vyhlásil nemecký vicekancelár a minister financií počas vystúpenia v Berlíne. „Transatlantické vzťahy, ako ich poznáme, sa v súčasnosti rozpadajú,“ skonštatoval. K tomuto záveru podľa vlastných slov dospel v uplynulých dňoch. AFP pripomína, že Klingbeil spolu s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom tento týždeň navštívil Washington.
Klingbeil uviedol viacero dôvodov, prečo sa domnieva, že vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európou sa radikálne menia. Vicekancelár upozornil, že hoci je venezuelský prezident Nicolás Maduro „brutálny diktátor“, vojenská akcia Washingtonu a následné odvlečenie Madura z jeho krajiny sú porušením princípov medzinárodného práva. „A nemali by sme Venezuelu vnímať ako izolovaný prípad,“ povedal a poukázal na to, že vláda prezidenta USA Donalda Trumpa sa vyhrážala aj ďalším latinskoamerickým krajinám.
Spomenul tiež Trumpove hrozby zabrať Grónsko a novú americkú národnobezpečnostnú stratégiu, v ktorej Washington uviedol, že Európa čelí „civilizačnému zániku“. „V súčasnosti žijeme uprostred historického obdobia prevratných zmien. Všetky istoty, na ktoré sme sa v Európe mohli spoľahnúť, sú pod tlakom,“ zdôraznil Klingbeil.Čítajte viac Je to najhorší človek na svete, vyhlásil o Trumpovi herec Ruffalo na Glóbusoch. Je už jeden z mála, kto si trúfne na kritiku. Hviezdy radšej mlčia
Podľa vicekancelára už neplatí ani spoločný záujem Spojených štátov a Nemecka o presadzovanie voľného obchodu a otvorených trhov. „Nesmieme sa však vzdať obchodu založeného na pravidlách. Musíme brániť tento poriadok, ak to bude potrebné, aj bez našich amerických partnerov,“ deklaroval.
Klingbeil pochádza z radov sociálnych demokratov, ktorí sú súčasťou vládnej koalície pod vedením konzervatívneho kancelára Friedricha Merza. Francúzska agentúra si všíma, že v uplynulom období sa vyznačuje ostrejšími vyjadreniami ako predseda nemeckej vlády.