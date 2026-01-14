Pravda Správy Svet To, čo bolo, už neplatí. Nemecký vicekancelár: Transatlantické partnerstvo sa rozpadáva

To, čo bolo, už neplatí. Nemecký vicekancelár: Transatlantické partnerstvo sa rozpadáva

Nemecký vicekancelár Lars Klingbeil v stredu upozornil, že dlhoročné transatlantické partnerstvo medzi Európou a Spojenými štátmi prechádza historickým obdobím prevratných zmien a rozpadáva sa. Upozornil na porušenie medzinárodného práva zo strany USA vo Venezuele, snahy Washingtonu o získanie Grónska alebo odlišný pohľad americkej vlády na medzinárodný obchod. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

14.01.2026 17:58
Germany Politics 75965 1 Foto:
Nemecký kancelár Friedrich Merz sa rozpráva s nemeckým ministrom financií Larsom Klingbeilom počas konferencie ministrov a predsedov s hlavami spolkových krajín v Berlíne vo štvrtok 4. decembra 2025.
debata (4)

„Transatlantické spojenectvo prechádza oveľa zásadnejšou premenou, ako sme boli doteraz ochotní pripustiť,“ vyhlásil nemecký vicekancelár a minister financií počas vystúpenia v Berlíne. „Transatlantické vzťahy, ako ich poznáme, sa v súčasnosti rozpadajú,“ skonštatoval. K tomuto záveru podľa vlastných slov dospel v uplynulých dňoch. AFP pripomína, že Klingbeil spolu s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom tento týždeň navštívil Washington.

Trump sa vyhráža: Európa si musí dávať pozor, pokuta pre Muska je hnusná
Video
Zdroj: Reuters

Klingbeil uviedol viacero dôvodov, prečo sa domnieva, že vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európou sa radikálne menia. Vicekancelár upozornil, že hoci je venezuelský prezident Nicolás Maduro „brutálny diktátor“, vojenská akcia Washingtonu a následné odvlečenie Madura z jeho krajiny sú porušením princípov medzinárodného práva. „A nemali by sme Venezuelu vnímať ako izolovaný prípad,“ povedal a poukázal na to, že vláda prezidenta USA Donalda Trumpa sa vyhrážala aj ďalším latinskoamerickým krajinám.

Spomenul tiež Trumpove hrozby zabrať Grónsko a novú americkú národnobezpečnostnú stratégiu, v ktorej Washington uviedol, že Európa čelí „civilizačnému zániku“. „V súčasnosti žijeme uprostred historického obdobia prevratných zmien. Všetky istoty, na ktoré sme sa v Európe mohli spoľahnúť, sú pod tlakom,“ zdôraznil Klingbeil.

Herec Mark Ruffalo na zábere z ceremoniálu AFI Awards v Los Angeles. Čítajte viac Je to najhorší človek na svete, vyhlásil o Trumpovi herec Ruffalo na Glóbusoch. Je už jeden z mála, kto si trúfne na kritiku. Hviezdy radšej mlčia

Podľa vicekancelára už neplatí ani spoločný záujem Spojených štátov a Nemecka o presadzovanie voľného obchodu a otvorených trhov. „Nesmieme sa však vzdať obchodu založeného na pravidlách. Musíme brániť tento poriadok, ak to bude potrebné, aj bez našich amerických partnerov,“ deklaroval.

Klingbeil pochádza z radov sociálnych demokratov, ktorí sú súčasťou vládnej koalície pod vedením konzervatívneho kancelára Friedricha Merza. Francúzska agentúra si všíma, že v uplynulom období sa vyznačuje ostrejšími vyjadreniami ako predseda nemeckej vlády.

Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nemecko #USA #Európa
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"