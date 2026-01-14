Pravda Správy Svet Odzbrojenie aj vznik vlády. Začala sa druhá fáza Trumpobho plánu pre Gazu

Druhá fáza dvadsaťbodového plánu prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy sa začala, napísal dnes na sieti X prezidentov zvláštny splnomocnenec Steve Witkoff. Jeho vyhlásenie prišlo krátko po tom, čo Egypt oznámil, že väčšina palestínskych frakcií, vrátane teroristických hnutí Hamas a Palestínsky islamský džihád, podporila úsilie o vznik palestínskeho výboru, ktorý by Pásmo Gazy spravoval.

Prvá fáza bola podľa Witkoffa úspešná pri zabezpečení prímeria, prísunu humanitárnej pomoci a návrate rukojemníkov unesených do Pásma Gazy, zatiaľ čo druhá fáza sa zameria na odzbrojenie všetkých zoskupení a demilitarizáciu, vznik palestínskej technokratickej vlády spravujúcej Pásmo Gazy a obnovu tejto oblasti.

Hamas musí splniť svoje záväzky, vrátane vrátenia pozostatkov posledného izraelského rukojemníka, ktorého telo je stále v Pásme Gazy, uviedol Witkoff s tým, že v opačnom prípade bude hnutie čeliť „vážnym dôsledkom“.

Palestínske frakcie sa po rokovaní v Káhire zhodli, že plánujú podporiť vznik technokratického výboru, ktorý bude zložený z palestínskych osobností a bude Pásmo Gazy prechodne spravovať, napísala agentúra AFP.

Popri Hamasu či Palestínskom islamskom džiháde podporu vyjadrilo aj hnutie Fatah, ktorého vodcom je Mahmúd Abbás, prezident Palestínskej autonómie sídliaci v Ramalláhu na Izraelom okupovanom Západnom brehu.

Trumpov plán, z ktorého vzišlo súčasné prímerie, okrem iného predpokladá odzbrojenie Hamasu a ďalších ozbrojených zoskupení, demilitarizáciu pásma a nasadenie medzinárodných stabilizačných síl.

Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023 po tom, čo ozbrojenci teroristického hnutia Hamas a jeho spojencov pri útoku na juhu Izraela pozabíjali 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 osôb uniesli. Izrael potom začal rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej jeho armáda podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ovládaného Hamasom, zabila najmenej 71 439 Palestínčanov. Tieto údaje, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, ale podľa zahraničných mimovládnych organizácií vyše 80 percent obetí boli civilisti.

Od začiatku prímeria, ktoré nadobudlo platnosť 10. októbra, bolo pri izraelských útokoch podľa palestínskeho ministerstva zabitých 449 Palestínčanov. Od 27. októbra 2023, keď izraelská armáda začala v Pásme Gazy pozemnú operáciu, tam v boji zahynulo 471 vojakov, uvádza web izraelského ministerstva zahraničia. Podľa izraelskej armády zahynuli v Pásme Gazy od začiatku prímeria traja jej vojaci, píše agentúra Reuters.

