Odísť na Ukrajinu ako milionár. Ruské regióny radikálne zvýšili náborové bonusy pre vojakov

Úrady v niekoľkých ruských regiónoch opäť výrazne zvýšili náborové bonusy pre zmluvných vojakov, na sieti Telegram to v stredu uviedol kanál 7x7 (semnasem). TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.

14.01.2026 19:01
rusko Foto:
Autá prechádzajú okolo billboardu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom pred jeho výročnou tlačovou konferenciou a telefonickou reláciou v Moskve v pondelok 15. decembra 2025. Vľavo je plagát s Arturom Prokopovičom, ruským vojakom zúčastňujúcim sa vojenských akcií, s nápisom: „Víťazstvo bude naše!“
Rusko sa počas vojny na Ukrajine do veľkej miery spolieha na zmluvný nábor vojakov. Armáda preto dobrovoľníkom ponúka pri podpise kontraktu jednorazový bonus a potom vysoký žold. Minimálny federálny náborový bonus je 400 000 rubľov (asi 4 370 eur), mnohé regióny však ponúkali oveľa viac.

Bonus bol októbri v republikách Tatarstan, Čuvašsko a Marij El a v Samarskej a Orenburskej oblastiach znížený iba na federálne minimum, pretože ich regionálne rozpočty sa dostali pod tlak rastúcich výdavkov súvisiacich s vojnou.

Ukrajinci zbombardovali ruské pozície
Video
Ukrajinská 3. útočná brigáda v akcii. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Regionálne bonusy sa teraz opäť zvýšili. V Čuvašsku na 2,1 milióna rubľov (22 921 eur), čo je v kombinácii s federálnym bonusom 2,5 milióna rubľov (27 290 eur). Tatarstan zvýšil bonus na 2,5 milióna rubľov. V Samarskej a Orenburskej oblasti sa zvýšil na 1,1 milióna, resp. jeden milión rubľov. V Marijskej oblasti ako jednom z najchudobnejších regiónov Ruska to je 2,1 milióna rubľov.

Podľa The Moscow Times pravdepodobne ide o snahu finančne zatraktívniť vojenskú službu, keďže hospodárstvo čelí nedostatku pracovných síl a rozplýva sa aj nádej, že vojna na Ukrajine by sa mohla v rámci sprostredkovateľského úsilia Spojených štátov rýchlo skončiť.

Generál Syrskyj odhalil, čo chceli vlani Rusi dosiahnuť na Ukrajine. A čo tvrdí o stratách na bojisku?

Prezident Vladimir Putin nariadil armáde, aby do roku 2026 zvýšila počet aktívnych vojakov na 1,5 milióna. Predseda Bezpečnostnej rady Ruska a bývalý prezident Dmitrij Medvedev v decembri počas uviedol, že v roku 2025 armáda naverbovala 417 000 zmluvných vojakov.

Rusi zabíjali v metropole Ukrajiny
Video
Rusi spustili v noci zo štvrtka na piatok 9. januára kombinovaný útok na Kyjev. / Zdroj: Reuters
