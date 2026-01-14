Odísť na Ukrajinu ako milionár. Ruské regióny radikálne zvýšili náborové bonusy pre vojakov

Rusko sa počas vojny na Ukrajine do veľkej miery spolieha na zmluvný nábor vojakov. Armáda preto dobrovoľníkom ponúka pri podpise kontraktu jednorazový bonus a potom vysoký žold. Minimálny federálny náborový bonus je 400 000 rubľov (asi 4 370 eur), mnohé regióny však ponúkali oveľa viac.
Bonus bol októbri v republikách Tatarstan, Čuvašsko a Marij El a v Samarskej a Orenburskej oblastiach znížený iba na federálne minimum, pretože ich regionálne rozpočty sa dostali pod tlak rastúcich výdavkov súvisiacich s vojnou.
Regionálne bonusy sa teraz opäť zvýšili. V Čuvašsku na 2,1 milióna rubľov (22 921 eur), čo je v kombinácii s federálnym bonusom 2,5 milióna rubľov (27 290 eur). Tatarstan zvýšil bonus na 2,5 milióna rubľov. V Samarskej a Orenburskej oblasti sa zvýšil na 1,1 milióna, resp. jeden milión rubľov. V Marijskej oblasti ako jednom z najchudobnejších regiónov Ruska to je 2,1 milióna rubľov.
Podľa The Moscow Times pravdepodobne ide o snahu finančne zatraktívniť vojenskú službu, keďže hospodárstvo čelí nedostatku pracovných síl a rozplýva sa aj nádej, že vojna na Ukrajine by sa mohla v rámci sprostredkovateľského úsilia Spojených štátov rýchlo skončiť.
Prezident Vladimir Putin nariadil armáde, aby do roku 2026 zvýšila počet aktívnych vojakov na 1,5 milióna. Predseda Bezpečnostnej rady Ruska a bývalý prezident Dmitrij Medvedev v decembri počas uviedol, že v roku 2025 armáda naverbovala 417 000 zmluvných vojakov.