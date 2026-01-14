USA pozastavia vybavovanie víz pre občanov 75 krajín, vrátane Ruska, Iránu či mnohých európskych krajín

Opatrenie, ktoré sa podľa agentúry Reuters nevzťahuje na dočasné víza pre turistov či obchodníkov, nadobudne platnosť 21. januára a bude trvať až do odvolania, zatiaľ čo ministerstvo preskúma svoje postupy preverovania a kontroly.
Ide o jeden z najradikálnejších krokov administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci jeho tvrdej protiimigračnej kampane, píše agentúra Bloomberg.
Občania niektorých krajín na zozname, ako Rusko, Irán, Somálsko a Afganistan, majú už teraz len malú šancu na získanie víza na vstup do USA. Nové opatrenie však bude šokom pre občanov ďalších krajín na zozname, myslí si Bloomberg. Medzi príslušnými krajinami, ktorých zoznam Fox News zverejnila, sú okrem iného aj Kosovo, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko, Brazília, Somálsko, Thajsko, Nigéria, Jemen, Irak a Egypt.
„Ministerstvo zahraničia urobí prietrž zneužívania amerického imigračného systému tými, ktorí by sa chceli obohacovať na úkor amerického ľudu,“ uviedlo dnes podľa Reuters ministerstvo zahraničia vo vyhlásení.Čítajte viac Trump hrozí odobratím občianstva naturalizovaným podvodníkom
Trump v novembri vyhlásil, že zastaví prijímanie migrantov z krajín tretieho sveta do USA po tom, čo afganský imigrant podľa úradov neďaleko Bieleho domu zastrelil príslušníčku Národnej gardy a ťažko zranil jej kolegu. USA po incidente tiež zastavili udeľovanie azylu všetkým cudzincom.