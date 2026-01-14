Pravda Správy Svet USA pozastavia vybavovanie víz pre občanov 75 krajín, vrátane Ruska, Iránu či mnohých európskych krajín

USA pozastavia vybavovanie víz pre občanov 75 krajín, vrátane Ruska, Iránu či mnohých európskych krajín

Americké ministerstvo zahraničia pozastaví vybavovanie prisťahovaleckých víz pre občanov 75 krajín, vrátane Ruska, Iránu, Bieloruska, Albánska či Bosny a Hercegoviny, informovala stanica Fox News s odvolaním sa na správu ministerstva.

14.01.2026 19:26
Opatrenie, ktoré sa podľa agentúry Reuters nevzťahuje na dočasné víza pre turistov či obchodníkov, nadobudne platnosť 21. januára a bude trvať až do odvolania, zatiaľ čo ministerstvo preskúma svoje postupy preverovania a kontroly.

Ide o jeden z najradikálnejších krokov administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci jeho tvrdej protiimigračnej kampane, píše agentúra Bloomberg.

Minneapolis - skrvavený airbag a agenti ICE
Video
Protestujúci kričali „Budete braní na zodpovednosť“ po tom, čo americký imigračný agent v Minneapolise zastrelil 37-ročnú ženu v jej aute. / Zdroj: Reuters

Občania niektorých krajín na zozname, ako Rusko, Irán, Somálsko a Afganistan, majú už teraz len malú šancu na získanie víza na vstup do USA. Nové opatrenie však bude šokom pre občanov ďalších krajín na zozname, myslí si Bloomberg. Medzi príslušnými krajinami, ktorých zoznam Fox News zverejnila, sú okrem iného aj Kosovo, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko, Brazília, Somálsko, Thajsko, Nigéria, Jemen, Irak a Egypt.

„Ministerstvo zahraničia urobí prietrž zneužívania amerického imigračného systému tými, ktorí by sa chceli obohacovať na úkor amerického ľudu,“ uviedlo dnes podľa Reuters ministerstvo zahraničia vo vyhlásení.

Trump v novembri vyhlásil, že zastaví prijímanie migrantov z krajín tretieho sveta do USA po tom, čo afganský imigrant podľa úradov neďaleko Bieleho domu zastrelil príslušníčku Národnej gardy a ťažko zranil jej kolegu. USA po incidente tiež zastavili udeľovanie azylu všetkým cudzincom.

