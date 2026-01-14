Rasmussen po rokovaní v USA: Naše názory ohľadom Grónska sa naďalej líšia

Rasmussen diskusiu označil za úprimnú a konštruktívnu. Hlavnou témou podľa neho bolo zaistenie dlhodobej bezpečnosti Grónska. Na stretnutí vo Washingtone sa zúčastnili americký viceprezident J. D. Vance, šéf americkej diplomacie Marco Rubio a grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová.
„Je zrejmé, že prezident (Trump) túži dobyť Grónsko. My sme dali veľmi jasne najavo, že to nie je v záujme Dánskeho kráľovstva,“ vyhlásil Rasmussen. Šéf dánskej diplomacie však „naďalej verí, že dlhodobú bezpečnosť Grónska je možné zabezpečiť v súčasnom rámci“. Zdôraznil, že Dánsko a Grónsko považujú „akékoľvek nápady, ktoré by nerešpektovali územnú celistvosť Dánska a právo grónskeho ľudu na sebaurčenie“ za „absolútne neprijateľné“.
Na rokovaní sa zástupcovia oboch strán dohodli na zriadení pracovnej skupiny na vysokej úrovni. Zameria sa na bezpečnostné obavy USA týkajúce sa Arktídy, pričom bude rešpektovať dánske červené čiary. Prvé stretnutie by sa podľa šéfa dánskej diplomacie mohlo uskutočniť „už o niekoľko týždňov“.Čítajte viac Kto sa bojí Grónčanov?
Americký prezident Donald Trump opakovane hovorí, že chce získať Grónsko, pričom tento záujem odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti USA a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa ho zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily. Na účte Bieleho domu na sieti X objavil odkaz k tomuto oznámeniu s animovaným obrázkom, na ktorom je vidieť psie záprahy s grónskymi vlajkami, ktoré má na výber z dvoch smerov: jeden vedie k Bielemu domu s blankytnou oblohou a slnkom, druhý k Číne a Rusku, s búrkou a bleskom na oblohe.
„Grónsko je veľmi dôležité pre národnú bezpečnosť,“ povedal neskôr Trump novinárom. „A problém je, že Dánsko nemôže nič robiť s tým, pokiaľ Rusko alebo Čína chcú Grónsko okupovať, ale my môžeme urobiť čokoľvek. Zistili sme to minulý týždeň s Venezuelou,“ vyhlásil šéf Bieleho domu podľa agentúry Reuters. Dodal, že Rubio s Vancom ho zatiaľ o výsledkoch dnešného rokovania neinformovali.
Rasmussen na stredajšom stretnutí zdôraznil, že neexistujú žiadne bezprostredné hrozby zo strany Číny a Ruska, ktoré by Dánsko, Grónsko a ich spojenci nedokázali zvládnuť sami. Americkej strane tiež obaja ministri odkázali, že je náročné hľadať riešenia na americké bezpečnostné obavy v Arktíde, keď zo strany USA každý deň prichádzajú nové vyhrážky.
Dánsko v stredu pred rokovaniami vo Washingtone oznámilo, že okamžite posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku. Na ohlásených cvičeniach na ostrove sa zúčastnia aj vojaci z Nórska, Švédska a Francúzska. Vyslanie 13-člennej prieskumnej jednotky potvrdilo aj Nemecko.
Podporu Grónsku a Dánsku v spore s USA medzičasom vyjadrili lídri politických skupín v Európskom parlamente. Všetky pokusy o narušenie suverenity a územnej celistvosti Dánska a Grónska by podľa nich boli porušením medzinárodného práva a Charty Organizácie Spojených národov.