Niečo sa deje. Európske krajiny vyzvali okamžite opustiť Irán. Trump: Zabíjanie sa skončilo

„Španielom, ktorí sa nachádzajú v Iráne, sa odporúča, aby opustili krajinu s využitím dostupných prostriedkov,“ uviedol španielsky rezort diplomacie v aktualizovanom cestovnom odporúčaní.
Talianske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení dôrazne vyzvalo svojich občanov, aby opustili Irán z dôvodu zhoršenej bezpečnostnej situácie v krajine. Podľa údajov rezortu sa v krajine nachádza približne 600 Talianov, a to najmä v oblasti Teheránu.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí rovnako vyzvalo svojich občanov, aby okamžite opustili Irán. „Ministerstvo zahraničných vecí nalieha na okamžitý odchod z Iránu a neodporúča žiadne cesty do tejto krajiny,“ napísalo na sociálnej sieti X.
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva v Teheráne podľa informácií magazínu Politico dočasne pozastavilo svoju prevádzku. „Dočasne sme zatvorili britské veľvyslanectvo v Teheráne, to bude teraz fungovať na diaľku. Cestovné odporúčania ministerstva zahraničných vecí boli aktualizované tak, aby odrážali túto konzulárnu zmenu,“ citoval magazín hovorcu britskej vlády.Čítajte viac Neprestaňte protestovať, pomoc je na ceste, odkázal Trump Iráncom. Musk „poslal“ internet
Nemecké úrady zároveň vydali upozornenie pre svoje letecké spoločnosti, aby sa vyvarovali preletu ponad iránsky vzdušný priestor, uviedla v stredu služba FlightRadar24.
Trump hovorí o konci zabíjania
Americký prezident Donald Trump s odkazom na „dôveryhodný zdroj“ zase vyhlásil, že jeho administratíva bola informovaná o tom, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP a televízie NBC News.
„Bolo nám povedané, že zabíjanie v Iráne sa končí, skončilo sa, končí sa,“ vyhlásil Trump v Bielom dome. „Neplánujú popravy, ani popravu, ani popravy – to mi bolo povedané na základe spoľahlivých informácií. Som si istý, že ak sa to stane, budeme všetci veľmi sklamaní,“ doplnil bez ďalších podrobností.
V Iráne mali podľa viacerých ľudskoprávnych skupín v stredu popraviť prvú osobu, ktorá sa zapojila do celoštátnych masových demonštrácií. Trump v utorok vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych celonárodných protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli vlani 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.
Podľa stredajšej správy nórskej mimovládnej organizácie Iran Human Rights (IHR) počas demonštrácií zabili bezpečnostné zložky najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10 000 zatkli.Čítajte viac Napätie sa stupňuje. Irán hrozí odvetou v prípade útoku USA, Trumpa brzdí aj Izrael. Obetí je už skoro 3 500