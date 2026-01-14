USA predali prvú zhabanú venezuelskú ropu, 500 miliónov dolárov je už na účtoch Trumpovej vlády

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že Venezuela odovzdá 30 až 50 miliónov barelov sankcionovanej ropy Spojeným štátom, ktoré ju predajú za trhovú cenu. Dodal, že na využitie získaných peňazí dohliadne on sám, pretože sa chce uistiť, že z nich bude mať úžitok ľud oboch krajín, teda Venezuely aj Spojených štátov. Podľa zdroja agentúry Reuters sú peniaze z prvého predaja ropy na bankových účtoch kontrolovaných americkou vládou.
Venezuela má najväčšie preukázané zásoby ropy na svete, kvôli zanedbaným investíciám za vlády prezidenta Nicolása Madura a jeho predchodcu Huga Cháveza ale ťaží výrazne menej ako v 70. až 90. rokoch. Vtedy ťažila až 3,5 milióna barelov denne, odhady za minulý rok sa pohybujú okolo 900-tisíc barelov denne. Na vyťaženie 30 až 50 miliónov barelov ropy krajina teda potrebuje zhruba 30 až 50 dní, pokiaľ sa neberú do úvahy dopady americkej blokády.
Americké jednotky na začiatku tohto mesiaca pri vojenskom útoku na Venezuelu uniesli autoritárskeho prezidenta Madura a jeho ženu do USA. Dočasnou prezidentkou krajiny sa potom stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington požaduje poslušnosť.Čítajte viac Detaily zo zadržania Madura: Ochranka ostala paralyzovaná, záhadná americká zbraň bodyguardov šokovala