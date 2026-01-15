ONLINE: Mierovú dohodu podľa Trumpa brzdí Ukrajina: Putin je viac pripravený na mier ako Zelenskyj

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 422 dní
7:30 Ruské sily za prvú polovicu januára dobyli vyše 300 kilometrov štvorcových ukrajinského územia. Dnes to podľa agentúry Reuters oznámil náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.
Gerasimov už skôr uviedol, že Rusko v minulom roku ovládlo 6640 štvorcových kilometrov Ukrajiny. Pre porovnanie, český kraj Vysočina má rozlohu 6796 kilometrov štvorcových.
6:47 Český minister zahraničných vecí Petr Macinka ocenil ukrajinské inovácie v obrannom sektore a spomenul možnú spoluprácu Česka s Ukrajinou v oblasti ochrany proti dronom. Macinka to povedal agentúre Ukrinform, ktorá rozhovor v stredu zverejnila. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.
„Ukrajina pod tlakom vojny vytvára významné technologické inovácie v obrannom priemysle. A to je podľa mňa niečo, čo by nás mohlo inšpirovať, v čom by ukrajinská strana mohla prispieť k posilneniu bezpečnosti v Českej republike,“ povedal Macinka s tým, že vzájomné vzťahy môžu byť obojstranne prospešné.
Český minister zahraničných vecí spomenul svoju nedávnu návštevu Ukrajiny, kde si pozrel výrobné zariadenie zamerané na protidronové systémy. Uviedol tiež, že ho ukrajinské úspechy v tejto oblasti ohromili. "My sme na úplne inej úrovni, oveľa horší. Tu by sme sa mali od Ukrajiny učiť a tu nám Ukrajina môže veľmi výrazne pomôcť, "povedal.
K návšteve Ukrajiny poznamenal, že jeho pohľad nezmenila, lebo zostáva konzistentný. „Nebol sme prekvapený tým, že situácia je, aká je, pretože sme ju poznali. Nemusel som svoj osobný postoj akokoľvek upravovať,“ dodal.Čítajte viac Návštevou Ukrajiny chcela nová česká vláda vyslať signál, vyhlásil Macinka. Dorazil v čase mohutných útokov
6:00 Možnú mierovú dohodu brzdí Ukrajina a nie Rusko. Vo štvrtok zverejnenom rozhovore s agentúrou Reuters to vyhlásil prezident Spojených štátov Donald Trump. Ten uviedol, že zatiaľ čo ruský šéf Kremľa Vladimir Putin, z ktorého rozkazu ruské vojská vo februári 2022 vpadli na Ukrajinu, je k dohode pripravený, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je rezervovanejší. Rusko v rámci dohody požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas vrátane územia, ktoré ruskí vojaci počas invázie doteraz nedobyli. Ukrajina sa svojho územia vzdať nechce.
„Myslím si, že (Putin) je pripravený uzavrieť dohodu,“ povedal Trump. „Ukrajina je podľa mňa na dohodu menej pripravená,“ uviedol. „Zelenskyj,“ odpovedal Trump na otázku, prečo americké sprostredkovanie doteraz neviedlo k ukončeniu najväčšieho vojenského konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny.
Reuters poznamenal, že Trumpove nové vyjadrenia naznačujú jeho obnovenú frustráciu z ukrajinského prezidenta. Obaja prezidenti majú neľahké vzťahy. Agentúra ďalej uviedla, že Trump býva ochotnejší prijať Putinove ubezpečenia ako iní americkí spojenci, čo naopak frustruje Kyjev, Európanov či amerických zákonodarcov vrátane niektorých republikánov.
V decembri Reuters informoval o tom, že americké tajné služby varujú, že Putin neopustil svoj cieľ ovládnuť celú Ukrajinu a opäť získať niektoré časti Európy, ktoré v minulosti patrili do sovietskej sféry vplyvu.