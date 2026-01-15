Zbrane v uliciach, stopka vo vzduchu: Irán náhle uzavrel vzdušný priestor

„Irán práve vydal nové upozornenie NOTAM, ktorým uzatvára vzdušný priestor pre všetky lety okrem medzinárodných letov do/z Iránu s povolením. NOTAM je v platnosti o niečo viac ako dve hodiny,“ potvrdil portál Flightradar v príspevku na X krátko po 23.00 h SEČ.
Agentúra AFP v stredu večer informovala, že nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zrušila všetky lety nad iránskym a irackým vzdušným priestorom „až do odvolania“. Reagovala tak na hrozbu Spojených štátov, že v súvislosti s potláčaním protivládnych protestov v Iráne zasiahnu.
Lufthansa, ktorá tiež zastrešuje aerolinky Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover a ITA Airways vo svojom vyhlásení uviedla, že obchádza vzdušný priestor Iránu a Iraku „v dôsledku súčasnej situácie na Blízkom východe“, uvádza AFP.
Tisíce mŕtvych: Stretne sa Bezpečnostná rada OSN
Na žiadosť Spojených štátov sa vo štvrtok 15. januára popoludní k brífingu o situácii v Iráne stretne Bezpečnostná rada OSN. Podľa agentúry AFP to oznámilo somálske predsedníctvo tohto vrcholného orgánu OSN. Iránom od konca decembra zmietajú demonštrácie, proti ktorým iránske sily tvrdo zasahujú. Americký prezident Donald Trump krajine v minulých dňoch Teheránu opakovane pohrozil tvrdými krokmi, ak bude tamojší režim zabíjať demonštrantov a popravovať zadržaných.
Demonštrácie sa pôvodne začali pre rozhorčenie z poklesu hodnoty iránskej meny. Protesty sa postupne rozšírili do všetkých regiónov krajiny, pričom proti protestujúcim zasahujú bezpečnostné zložky. Podľa stredajších údajov ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) sídliacej v Nórsku iránske bezpečnostné zložky doteraz zabili najmenej 3428 protestujúcich.
Situácia v Iráne je mimoriadne napätá, európske krajiny vyzvali svojich občanov, aby islamskú republiku kvôli bezpečnostnej situácii okamžite opustili. České ministerstvo zahraničia k podobnému kroku pristúpilo v pondelok, Spojené štáty vyzvali Američanov na opustenie Iránu v utorok.
Arákčí: Sme pripravení rokovať s USA
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu vyhlásil, že Teherán je pripravený na diskusiu so Spojenými štátmi. Potvrdil tiež, že iránska vláda má situáciu v krajine v súvislosti s celonárodnými protestami „pod kontrolou“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Arákčí svoje komentáre poskytol v rozhovore pre stanicu Fox News v relácii Special Report. Podľa ministra je Irán „pripravený na rokovania“ už 20 rokov.
Spojené štáty vyzval, aby hľadali riešenia prostredníctvom rozhovorov. „Diplomacia je oveľa lepšia ako vojna,“ povedal Arákčí. V relácii zároveň obvinil z násilia v krajine teroristické skupiny, ktoré sú podľa neho súčasťou „izraelského sprisahania“. Ich cieľom je podľa neho vtiahnuť amerického prezidenta Donalda Trumpa do konfliktu.Čítajte viac Demonštranti v Iráne chcú za vodcu Pahlavího. Zabudli už na krutosti jeho otca?
„Po troch dňoch teroristických operácií je teraz pokoj. Máme situáciu plne pod kontrolou,“ uviedol šéf iránskej diplomacie ohľadom protestov v krajine.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli vlani 28. decembra v súvislosti so zlou ekonomickou situáciou. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.
Podľa ľudskoprávnej organizácie Hengaw Human Rights so sídlom v Osle mali v Iráne v stredu popraviť prvú osobu – 26-ročného muža – ktorá sa zapojila do týchto demonštrácií. Organizácia s odvolaním sa na jeho príbuzných v stredu informovala, že poprava bola odložená. Varovala však, že jeho život zostáva aj naďalej v ohrození.
Arákčí v rozhovore s Fox News Channel trval na tom, že „žiadne plány na popravy“ v súčasnosti neexistujú. Trump pritom len pár hodín predtým vyhlásil, že jeho administratíva bola informovaná o tom, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“.