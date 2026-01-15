Pravda Správy Svet Výstrely len pár kilometrov od nedávnej tragédie: americký federálny agent zasiahol muža z Venezuely

Americké federálne bezpečnostné zložky v stredu v meste Minneapolis postrelili do nohy jednu osobu po tom, ako „násilne napadla“ agenta, informovalo ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS). Podľa rezortu konal federálny agent v sebaobrane, informuje TASR na základe staníc NBC News a CNN.

15.01.2026 06:38
debata (4)

Federálne orgány vykonávali dopravnú kontrolu u muža z Venezuely, ktorý podľa DHS prišiel do Spojených štátov v roku 2022, no v krajine sa nachádzal nelegálne.

Muž z miesta činu ušiel vo svojom vozidle, narazil do zaparkovaného auta a následne ušiel pešo, dodalo ministerstvo. „Agent podozrivého dobehol a pokúsil sa ho zadržať, keď sa podozrivý začal brániť a násilne napadol agenta,“ uvádza DHS na platforme X. Počas toho vyšli z neďalekého bytu ďalšie dve osoby a napadli úradníka lopatou na sneh a rukoväťou na metlu, dodalo ministerstvo.

Agent ICE v MInneapolise strieľa na vodičku
Video

Federálny agent vystrelil „obranné výstrely“ po tom, čo sa podozrivý vyslobodil a taktiež na neho začal útočiť. Náboje ho zasiahli do nohy.

Agent bezpečnostných zložiek aj podozrivý sú v súčasnosti v nemocnici a dve spomínané osoby, ktoré na agenta útočili tiež, sú vo väzbe, uviedlo DHS.

Minneapolis - skrvavený airbag a agenti ICE
Video
Protestujúci kričali „Budete braní na zodpovednosť“ po tom, čo americký imigračný agent v Minneapolise zastrelil 37-ročnú ženu v jej aute. / Zdroj: Reuters

Podľa agentúry AP sa streľba odohrala približne sedem kilometrov severne od miesta, kde agent Imigračného a colného úradu (ICE) minulý týždeň v stredu zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú.

Predstavitelia Minneapolisu na X potvrdili, že „pracujú na potvrdení ďalších podrobností“.

„Tento útok na ďalšieho odvážneho člena bezpečnostných zložiek sa odohral v čase, keď najvyšší predstavitelia štátu Minnesota, guvernér Walz a starosta Frey, aktívne podporujú organizovaný odpor voči ICE a federálnym bezpečnostným zložkám,“ konštatovalo DHS v príspevku na X.

Immigration Enforcement Minnesota Čítajte viac Video natočené agentom, ktorý zastrelil ženu, koluje internetom. Amerika je na nohách, naprieč krajinou sa koná viac ako tisíc protestov

„Ich nenávistná rétorika a odpor voči mužom a ženám, ktorí sa jednoducho snažia robiť svoju prácu, musia skončiť. Federálni agenti čelia 1300-percentnému nárastu útokov proti nim počas toho, ako riskujú svoje životy, aby zadržali zločincov a ľudí, ktorí porušujú zákon,“ uzavrel rezort.

