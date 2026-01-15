Vzťahy Kremľa so spojencami sa otriasajú. Medzi partnermi narastá sklamanie, vojna odhaľuje slabiny

Vojna okrem pozornosti Kremľa pohlcuje aj zdroje a zanecháva ruských spojencov v rôznych častiach sveta bez podpory. Informuje o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na vysoko postavených predstaviteľov viacerých krajín. Podľa nich sa od Blízkeho východu až po Latinskú Ameriku ukazuje, že spojenectvo s Vladimirom Putinom prestáva byť zárukou bezpečia a vplyvu.
Plnohodnotná ruská invázia na Ukrajinu, ktorá trvá už takmer štyri roky, je podľa Bloombergu mimoriadne náročná na vojenské, finančné aj ľudské zdroje. Moskva preto nedokáže udržiavať predchádzajúcu úroveň vojenskej, spravodajskej ani politickej podpory v iných regiónoch sveta.
Autoritárske režimy v Damasku, Teheráne či Havane, ktoré v minulosti ťažili z úzkych vzťahov s Kremľom, podľa agentúry počas posledných 13 mesiacov zistili, že ruská podpora v kľúčových momentoch chýba.
V Sýrii sa režim prezidenta Bašára Asada v roku 2024 zrútil po tom, čo ruská vojenská pomoc výrazne zoslabla a bola presmerovaná na ukrajinský front. Na tento vývoj už skôr upozornil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa Bloombergu posledné udalosti ukázali, aká krehká je stabilita štátov závislých od ruskej ochrany.
Irán, ktorý Rusku dodával bezpilotné lietadlá, podľa zdrojov agentúry zo spojenectva prakticky nezískal žiadnu ochranu. Americké útoky na jeho jadrové zariadenia odhalili „zraniteľnosť režimu“, čo môže súvisieť aj so súčasnými masovými protestmi, ktoré ohrozujú samotnú moc najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
V Latinskej Amerike sa podľa Bloombergu symbolom ruského úpadku stalo zadržanie venezuelského prezidenta Nicolása Madura Spojenými štátmi. Moskva nedokázala zásahu zabrániť ani naň účinne reagovať, čo podľa zdrojov agentúry vyvolalo frustráciu aj medzi venezuelskými bezpečnostnými elitami. Predstavitelia vo Venezuele teraz podľa Bloombergu považujú svoje dlhoročné bezpečnostné vzťahy s Moskvou skôr za „papierového tigra“.
Kremeľ podľa zdrojov agentúry nie je týmito udalosťami zásadne prekvapený a jeho skutočnou prioritou zostáva Ukrajina. Práve to však môže znamenať, že Vladimir Putin bude ešte menej ochotný ku kompromisu, keďže si nemôže dovoliť ďalšie oslabenie svojej moci a prestíže v bezprostrednom susedstve Ruska.