Irán vraj chystal prvú popravu za účasť na proteste. Mladého muža nakoniec nečaká smrť

Iránska justícia vo štvrtok 15. januára oznámila, že 26-ročný Erfán Soltání zatknutý 10. januára pri demonštráciách, nebol odsúdený na smrť. S odvolaním sa na iránske štátne médiá o tom informuje agentúra Reuters.

15.01.2026 08:29
Erfán Soltání Foto:
Erfán Soltání zatknutý 10. januára pri demonštráciách.
Soltáního fotografia sa v posledných dňoch v súvislosti so špekuláciami o jeho skorej chystanej poprave objavila na popredných stránkach svetových médií.

Iránska justícia uviedla, že Solún, ktorý je v súčasnosti držaný v centrálnej väznici v Karadži, je obvinený zo „spolčenia proti vnútornej bezpečnosti krajiny a z propagandistických aktivít proti režimu“, avšak aj ak bude odsúdený, trest smrti sa na tieto obvinenia nevzťahuje.

Ulice v plameňoch, tisíce mŕtvych. Irán pripomína vojnovú zónu
Iránske štátne médiá odvysielali následky celoštátnych protestov, ktoré sa odohrali ešte 9. a 10. januára 2026. Reuters sa z dôvodu výpadku internetu v Iráne dostal k záberom až 13. januára. / Zdroj: Reuters

Oznámenie iránskej justície odráža skoršie vyhlásenie iránskeho ministra zahraničia Abbása Arakčího, ktorý v noci na dnes v rozhovore s americkou stanicou Fox News uviedol, že Irán neplánuje žiadne bezprostredné popravy protivládnych demonštrantov.

Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že zabíjanie demonštrantov v Iráne skončilo, ako sa vraj dozvedel z dôveryhodného zdroja. Šéf Bieleho domu predtým varoval, že ak Irán popravy vykoná, USA „podniknú rázne kroky“.

Iránom od konca decembra zmietajú demonštrácie, ktoré sa pôvodne začali pre rozhorčenie z poklesu hodnoty iránskej meny. Protesty sa postupne rozšírili do všetkých regiónov krajiny, pričom proti protestujúcim zasahujú bezpečnostné zložky. Podľa stredajších údajov ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) sídliacej v Nórsku iránske bezpečnostné zložky doteraz zabili najmenej 3428 protestujúcich. Arakčie správy o zabíjaní demonštrantov spochybnil a tvrdil, že všetky zabíjania, ku ktorým došlo, boli izraelské sprisahanie s cieľom spôsobiť vysoké počty obetí.

