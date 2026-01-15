Irán vraj chystal prvú popravu za účasť na proteste. Mladého muža nakoniec nečaká smrť

Soltáního fotografia sa v posledných dňoch v súvislosti so špekuláciami o jeho skorej chystanej poprave objavila na popredných stránkach svetových médií.
Iránska justícia uviedla, že Solún, ktorý je v súčasnosti držaný v centrálnej väznici v Karadži, je obvinený zo „spolčenia proti vnútornej bezpečnosti krajiny a z propagandistických aktivít proti režimu“, avšak aj ak bude odsúdený, trest smrti sa na tieto obvinenia nevzťahuje.
Oznámenie iránskej justície odráža skoršie vyhlásenie iránskeho ministra zahraničia Abbása Arakčího, ktorý v noci na dnes v rozhovore s americkou stanicou Fox News uviedol, že Irán neplánuje žiadne bezprostredné popravy protivládnych demonštrantov.
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že zabíjanie demonštrantov v Iráne skončilo, ako sa vraj dozvedel z dôveryhodného zdroja. Šéf Bieleho domu predtým varoval, že ak Irán popravy vykoná, USA „podniknú rázne kroky“.
Iránom od konca decembra zmietajú demonštrácie, ktoré sa pôvodne začali pre rozhorčenie z poklesu hodnoty iránskej meny. Protesty sa postupne rozšírili do všetkých regiónov krajiny, pričom proti protestujúcim zasahujú bezpečnostné zložky. Podľa stredajších údajov ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) sídliacej v Nórsku iránske bezpečnostné zložky doteraz zabili najmenej 3428 protestujúcich. Arakčie správy o zabíjaní demonštrantov spochybnil a tvrdil, že všetky zabíjania, ku ktorým došlo, boli izraelské sprisahanie s cieľom spôsobiť vysoké počty obetí.