Pravda Správy Svet „Pahlaví je príjemný, ale…“ Trump má pochybnosti o exilovom lídrovi Iránu

Prezident USA Donald Trump v stredu vyjadril pochybnosti, či by syn posledného iránskeho cisára Rezá Pahlaví dokázal v Iráne získať dostatočnú podporu na prevzatie moci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

15.01.2026 09:42
Irán, Trump, Pahlaví Foto: ,
Člen iránskej komunity drží plagáty iránskeho exilového korunného princa Rezu Pahlavího a prezidenta Donalda Trumpa v Rumunsku v stredu 14. januára 2026 počas zhromaždenia na podporu protivládnych protestov v Iráne.
„Zdá sa byť veľmi príjemný, ale neviem, ako by obstál vo vlastnej krajine,“ povedal Trump v rozhovore pre Reuters. „Neviem, či by ho jeho krajina prijala ako lídra…Ak by ho prijala, nemal by som s tým problém,“ pokračoval Trump. „A v skutočnosti ešte nie sme v štádiu, keď by to bolo aktuálne,“ konštatoval.

Video
Iránske štátne médiá odvysielali následky celoštátnych protestov, ktoré sa odohrali ešte 9. a 10. januára 2026. Reuters sa z dôvodu výpadku internetu v Iráne dostal k záberom až 13. januára. / Zdroj: Reuters

Podľa Trumpa existuje možnosť, že by v Iráne došlo k pádu vlády v dôsledku rozsiahlych protestov, ktoré tam vypukli 28. decembra 2025. Poznamenal, že každý režim môže padnúť. „Či (režim) padne, alebo nie, bude to zaujímavé obdobie,“ dodal Trump.

Pahlaví minulý týždeň v piatok Trumpa vyzval, aby zasiahol a pomohol Iráncom počas prebiehajúcich protestov. Trump v utorok na Iráncov apeloval, aby pokračovali v protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“.

V stredu Trump uviedol, že jeho vláda bola informovaná, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“. Vyjadril sa tak po tom, čo nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) oznámila, že počas demonštrácií v Iráne bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.

Video
Iránske sily používajú ostrú paľbu proti protestujúcim. / Zdroj: Mossad Commentary

Syn posledného iránskeho cisára Pahlaví, ktorý žije v USA, demonštrantov v Iráne opakovane vyzval, aby pokračovali v protestoch. V rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že „pri prvej príležitosti“ je pripravený vrátiť sa do Iránu, aby viedol obdobie prechodu.

