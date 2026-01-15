VIDEO: Prvé spojenecké jednotky vstupujú do Grónska: začína sa posilňovanie obrany

Švédsky premiér Ulf Kristersson na sieti X následne oznámil, že niektorí dôstojníci švédskej armády už na arktický ostrov pricestovali. Rovnaký krok urobilo aj Nórsko, ktoré podľa ministra obrany Torea Sandvika vyslalo do Grónska dvoch zástupcov ozbrojených síl, uvádza Reuters. Sandvik dodal, že príslušníci nórskej armády sa začnú podieľať na plánovaní ďalšej spolupráce spojencov v NATO. Podľa stanice BBC sa k posilneniu vojenskej prítomnosti v Grónsku pripojí aj Nemecko a Francúzsko.
Berlín vo štvrtok vyšle do Grónska 13 vojakov v rámci prieskumnej misie spoločnej s ďalšími európskymi krajinami, uviedla dnes podľa Reuters spolková vláda a ministerstvo obrany. Misia, o ktorú požiadala Kodaň, sa uskutoční od štvrtka do soboty a jej cieľom je preskúmať možné vojenské príspevky na posilnenie bezpečnosti regiónu, uviedol nemecký rezort obrany, podľa ktorého by mohlo ísť napríklad o námorný dohľad.
Americká administratíva v posledných týždňoch otvorene hovorí o svojich ambíciách získať Grónsko, ktoré je dánskym autonómnym územím. Prezident Donald Trump údajne používa nedostatočnú bezpečnosť v regióne ako hlavný dôvod, prečo chce Grónsko „tak či onak“ dostať pod priamu kontrolu USA.
Dánske ministerstvo obrany podľa agentúry AFP vo vyhlásení oznámilo, že už mobilizuje svoje jednotky, ktoré sa zúčastnia cvičenia v okolí ostrova. „V nadchádzajúcom období to povedie k zvýšenej vojenskej prítomnosti v Grónsku a jeho okolí, vrátane armádnych lietadiel, plavidiel a spojeneckých vojakov,“ uviedlo ministerstvo.
Premiér Kristersson dodal, že švédski dôstojníci vyslaní na žiadosť Dánska sú súčasťou skupiny zloženej z vojenského personálu viacerých krajín NATO. Úlohou skupiny je podľa švédskeho premiéra príprava na plánované dánske vojenské cvičenie Arctic Endurance (Arktická odolnosť). Posledné vojenské cvičenie v okolí Grónska sa konalo minulý rok pod názvom Arctic Light 2025 (Arktické svetlo 2025) a zúčastnilo sa ho niekoľko členských krajín Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty medzi nimi neboli.Čítajte viac Grónsko vždy dalo Amerike, čo chcela. USA tam stratili jadrové bomby
Oznámenie grónskej a dánskej vlády prichádza v deň, keď sa v Bielom dome konala schôdzka dánskeho ministra zahraničia Larsa Lökkeho Rasmussena a grónskej ministerky zahraničia Vivian Motzfeldtovej s americkým ministrom zahraničia Markom Rubiom a viceprezidentom J. D. Vancem. Dánsko, Grónsko a USA sa stále nezhodujú v základných otázkach týkajúcich sa Grónska, uviedol po rokovaní dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen.
Trump v posledných dňoch opakovane hovorí, že Spojené štáty na zabezpečenie svojej bezpečnosti nutne potrebujú Grónsko vlastniť a že ostrov bohatý na nerastné suroviny prevezmú. Na dosiahnutie tohto cieľa pritom odmietol vylúčiť použitie vojenskej sily, čím šokoval spojencov v Severoatlantickej aliancii. Predstavitelia Grónska aj Dánska oponujú, že ostrov nie je na predaj a Grónsko nemá záujem o pripojenie k Spojeným štátom.
Arktický ostrov bol do 50. rokov 20. storočia dánskou kolóniou a v roku 1979 získal čiastočnú autonómiu, keď vznikol jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraničné záležitosti, obranu či menovú politiku Grónska. V roku 2009 získalo Grónsko možnosť vyhlásiť plnú nezávislosť na základe referenda.