V Thajsku sa zrútil ďalší žeriav, incident si vyžiadal dve obete

Žeriav spadol vo štvrtok ráno na rozostavanej diaľnici Rama II v provincii Samut Sakhon neďaleko Bangkoku. „Dve osoby zahynuli a nikto nebol zranený,“ povedal pre AFP šéf miestnej polície.
Podľa miestnych médií došlo k incidentu pred hotelom Paris Inn Garden. Zábery z miesta nehody ukazujú oblaky prachu a trosky rozmiestnené po stavenisku po tom, ako sa žeriav zrútil na vyvýšenú betónovú konštrukciu.
Na diaľnici Rama II prebieha niekoľko veľkých stavebných projektov a v posledných rokoch na nej došlo k viacerým smrteľným nehodám, pre ktoré si vyslúžila prezývku „cesta smrti“, vysvetľuje AFP.Čítajte viac Žeriav sa zrútil na idúci vlak, hlásia desiatky mŕtvych a zranených