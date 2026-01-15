Pravda Správy Svet V Thajsku sa zrútil ďalší žeriav, incident si vyžiadal dve obete

V Thajsku sa zrútil ďalší žeriav, incident si vyžiadal dve obete

Na stavenisku v blízkosti thajskej metropoly Bangkok sa vo štvrtok zrútil žeriav. Pri nehode zomreli dvaja ľudia. Agentúra AFP zdôrazňuje, že k incidentu došlo len deň po tom, ako si zrútenie žeriavu na idúci vlak na východe Thajska vyžiadalo 32 obetí.

15.01.2026 10:57
debata
V Thajsku sa zrútil žeriav na idúci vlak
Video
Zdroj: Reuters

Žeriav spadol vo štvrtok ráno na rozostavanej diaľnici Rama II v provincii Samut Sakhon neďaleko Bangkoku. „Dve osoby zahynuli a nikto nebol zranený,“ povedal pre AFP šéf miestnej polície.

Podľa miestnych médií došlo k incidentu pred hotelom Paris Inn Garden. Zábery z miesta nehody ukazujú oblaky prachu a trosky rozmiestnené po stavenisku po tom, ako sa žeriav zrútil na vyvýšenú betónovú konštrukciu.

Na diaľnici Rama II prebieha niekoľko veľkých stavebných projektov a v posledných rokoch na nej došlo k viacerým smrteľným nehodám, pre ktoré si vyslúžila prezývku „cesta smrti“, vysvetľuje AFP.

Thajsko žeriav vlak vykoľajenie Čítajte viac Žeriav sa zrútil na idúci vlak, hlásia desiatky mŕtvych a zranených
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Thajsko #pád žeriavu
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"