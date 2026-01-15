Nie Putin, to Zelenskyj. Kremeľ súhlasí s Trumpom, že uzavretie mieru brzdí Kyjev

Trumpovo hodnotenie, vyjadrené v rozhovore poskytnutom agentúre Reuters, kontrastuje s názorom európskych spojencov, ktorí dôsledne tvrdia, že Moskva nejaví záujem ukončiť vojnu, poznamenala agentúra.
Vojnu pred takmer štyrmi rokmi rozpútal Putinov rozkaz na vpád ruských vojsk do susednej krajiny. Moskva ako podmienku ukončenia bojov požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas vrátane územia, ktoré ruskí vojaci stále nedokázali okupovať. Ukrajina sa svojho územia vzdať nemieni.
„Myslím, že (Putin) je pripravený uzavrieť dohodu,“ povedal Trump. „Ukrajina je podľa mňa na dohodu menej pripravená,“ uviedol americký prezident v spomínanom rozhovore. „Zelenskyj,“ odpovedal potom na otázku, prečo americké sprostredkovanie doteraz neviedlo k ukončeniu najväčšieho vojenského konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny.Čítajte viac Putin bude čeliť neviditeľnej armáde, ak Ukrajina odstúpi územie
„S tým možno súhlasiť, je to skutočne tak. Prezident Putin a ruská strana zostávajú (dohode) otvorení,“ povedal Peskov. "Stanovisko ruskej strany dobre poznajú americkí vyjednávači a prezident Trump. Je tiež dobre známa aj Kyjevu a vedenie kyjevského režimu. Jeho situácia sa zo dňa na deň zhoršuje, zužuje sa priestor pre rozhodovanie kyjevského režimu. Dávno nastal čas, aby Zelenskyj prijal zodpovednosť a zodpovedajúce rozhodnutie, ale v Kyjeve tak doposiaľ neurobili,“ tvrdil kremeľský hovorca podľa agentúry TASS.
Za nevyhnutné označil pokračovanie dialógu s USA o Ukrajine a uistil, že Rusko rado uvíta vyslancov amerického prezidenta Stevea Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera, akonáhle sa dohodne dátum jej príletu.Čítajte viac Kremeľ sa rázne ohradil voči tvrdeniam Európy, že Putin chce obnoviť ZSSR a zaútočiť na NATO
Peskov pripustil, že Moskva stále čaká na americkú odpoveď na Putinov návrh, aby Rusko a USA dobrovoľne zachovali limity na rozmiestnenie strategických jadrových zbraní aj po nastávajúcom vypršaní platnosti zmluvy New START. Prípadná nová dohoda by hovorcu mala zahrnúť nielen jadrový arzenál Číny, ako požaduje Washington, ale aj jadrové zbrane Británie a Francúzska.
Zmluva NewSTART stanovuje limity na strategické jadrové zbrane a ich nosiče. Podpísali ju americký prezident Barack Obama a jeho ruský náprotivok Dmitrij Medvedev v roku 2010 v Prahe.
Platnosť zmluvy má po predĺžení v roku 2021 skončiť vo februári. Rusko svoju účasť v dohode pozastavilo v roku 2023, avšak neodstúpilo od nej.Čítajte viac Pražská zmluva New START o kontrole zbrojenia? Ak vyprší, tak vyprší, uzavrieme lepšiu, odkázal Trump