Nie Putin, to Zelenskyj. Kremeľ súhlasí s Trumpom, že uzavretie mieru brzdí Kyjev

Rusko súhlasí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v názore, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, a nie ruský prezident Vladimir Putin zdržiava dosiahnutie potenciálnej mierovej dohody. Uviedol to dnes podľa agentúr Putinov hovorca Dmitrij Peskov. Súčasne varoval, že sa Kyjevu "každým dňom" zužuje priestor na rozhodovanie o ukončení vojny.

15.01.2026 12:05
Vladimir Putin / Valerij Gerasimov / Foto:
Ruský vodca Vladimir Putin (vpravo) a šéfo Generálneho štábu Ruskej federácie Valerij Gerasimov počas návštevy veliteľstva ruskej armády na bližšie neurčenom mieste, december 2025
Trumpovo hodnotenie, vyjadrené v rozhovore poskytnutom agentúre Reuters, kontrastuje s názorom európskych spojencov, ktorí dôsledne tvrdia, že Moskva nejaví záujem ukončiť vojnu, poznamenala agentúra.

Zelenskyj u Trumpa
Americký prezident Donald Trump v nedeľu privítal vo svojom sídle na Floride svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského na rokovaniach o mierovom pláne zameranom na ukončenie vojny na Ukrajine. / Zdroj: White House

Vojnu pred takmer štyrmi rokmi rozpútal Putinov rozkaz na vpád ruských vojsk do susednej krajiny. Moskva ako podmienku ukončenia bojov požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas vrátane územia, ktoré ruskí vojaci stále nedokázali okupovať. Ukrajina sa svojho územia vzdať nemieni.

„Myslím, že (Putin) je pripravený uzavrieť dohodu,“ povedal Trump. „Ukrajina je podľa mňa na dohodu menej pripravená,“ uviedol americký prezident v spomínanom rozhovore. „Zelenskyj,“ odpovedal potom na otázku, prečo americké sprostredkovanie doteraz neviedlo k ukončeniu najväčšieho vojenského konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny.

„S tým možno súhlasiť, je to skutočne tak. Prezident Putin a ruská strana zostávajú (dohode) otvorení,“ povedal Peskov. "Stanovisko ruskej strany dobre poznajú americkí vyjednávači a prezident Trump. Je tiež dobre známa aj Kyjevu a vedenie kyjevského režimu. Jeho situácia sa zo dňa na deň zhoršuje, zužuje sa priestor pre rozhodovanie kyjevského režimu. Dávno nastal čas, aby Zelenskyj prijal zodpovednosť a zodpovedajúce rozhodnutie, ale v Kyjeve tak doposiaľ neurobili,“ tvrdil kremeľský hovorca podľa agentúry TASS.

Za nevyhnutné označil pokračovanie dialógu s USA o Ukrajine a uistil, že Rusko rado uvíta vyslancov amerického prezidenta Stevea Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera, akonáhle sa dohodne dátum jej príletu.

Peskov pripustil, že Moskva stále čaká na americkú odpoveď na Putinov návrh, aby Rusko a USA dobrovoľne zachovali limity na rozmiestnenie strategických jadrových zbraní aj po nastávajúcom vypršaní platnosti zmluvy New START. Prípadná nová dohoda by hovorcu mala zahrnúť nielen jadrový arzenál Číny, ako požaduje Washington, ale aj jadrové zbrane Británie a Francúzska.

Zmluva NewSTART stanovuje limity na strategické jadrové zbrane a ich nosiče. Podpísali ju americký prezident Barack Obama a jeho ruský náprotivok Dmitrij Medvedev v roku 2010 v Prahe.

Platnosť zmluvy má po predĺžení v roku 2021 skončiť vo februári. Rusko svoju účasť v dohode pozastavilo v roku 2023, avšak neodstúpilo od nej.

