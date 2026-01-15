Szijjártó označil Sikorského za fanatického provojnového agenta Sorosa

Szijjártó vo videu zverejnenom na Facebooku povedal, že ak si niekto prečíta rozhovor so Sikorským, uvidí, ako sa vyjadruje „fanatický provojnový agent Sorosa“.
Podľa šéfa maďarskej diplomacie najdôležitejším ponaučením z toho, čo poľský minister povedal, je to, že „v Európskej ľudovej strane (EPP) začali vysvetľovať budúcu volebnú porážku opozičnej strany TISZA“.
Szijjártó to podľa servera pravdepodobne odvodzuje zo Sikorského vyhlásenia, že ak sa pokúsia zmanipulovať aprílové voľby, európske inštitúcie zaujmú voči Maďarsku nový postoj.Čítajte viac Sikorski tvrdo proti Orbánovi: skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvo. Hovorí o neprijateľnom kroku
Sikorski v rozhovore povedal, že poľská vláda považuje za neprijateľné, že maďarská vláda udelila štatút utečenca bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Ziobrovi.
V rozsiahlom rozhovore zverejnenom vo štvrtok poľský minister podotkol, že skorumpovaný nacionalizmus nie je vlastenectvom. „Maďarsko sa pod vládou skorumpovaných nacionalistov stalo najchudobnejšou krajinou Európskej únie,“ zdôraznil Sikorski.
Ako dodal, ak sa v Maďarsku pokúsia zmanipulovať aprílové parlamentné voľby, európske inštitúcie zaujmú voči tejto krajine nový postoj.Čítajte viac Obvinený z 26 trestných činov, chránený Orbánom. Exminister Ziobro získal azyl v Maďarsku
Ku kauze azylu pre Ziobra poznamenal, že zatiaľ sa Varšava nerozhodla, ako zareaguje, pričom dôvodom na zváženie takéhoto kroku je aj skutočnosť, že v apríli budú v Maďarsku parlamentné voľby.
Vláda premiéra Viktora Orbána udelila bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Ziobrovi politický azyl. Súčasný opozičný poslanec, ktorý je v Poľsku obvinený z korupcie a zneužitia právomoci, to oznámil v pondelok na sieti X.
V decembri 2024 utiekol do Maďarska aj Ziobrov bývalý námestník Marcin Romanowski a získal tam politický azyl. Aj voči nemu boli vznesené podobné obvinenia ako voči Ziobrovi.