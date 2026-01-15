Pravda Správy Svet Poľsko v zovretí zimy a ľadu. Úrady nasadili na rieky desiatky ľadoborcov

Poľský Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) vydal výstrahy prvého stupňa pred mrznúcimi zrážkami a poľadovicou pre Mazovské, Svätokrížske, Lubelské a Podkarpatské vojvodstvo.

V platnosti zostávajú aj hydrologické výstrahy prvého a druhého stupňa pred rozvodnením riek. Vodohospodári nasadili ľadoborce na rieky Visla a Odra a jazerá.

Ľadoborec nivočí ľad na rieka Visla
Zdroj: X/RZGW w Gdańsku

Štátna vodohospodárska organizácia Wody Polskie vo štvrtok informovala, že záchranné zložky pokračujú v opatreniach na zaistenie hydrologickej bezpečnosti. V ústí rieky Visla aktuálne pracuje päť plavidiel, z toho tri zo strany Gdanskej zátoky pri Baltskom mori. Lode od utorka rozbíjajú ľad na dolnej Visle a Odre s cieľom znížiť riziko ľadových zátarasov.

Prioritou je podľa organizácie Wody Polskie odstránenie zvyškov ľadovej pokrývky na ústí rieky a následné pokračovanie prác proti prúdu. Na Odre zasahuje 13 poľských a nemeckých ľadoborcov, pričom po rozbití 23 kilometrov ľadu sa práce sústreďujú najmä na úseky Gryfino–Widuchowa.

