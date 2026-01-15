Americký zásah v Grónsku by bol katastrofa, koniec sveta, varoval Tusk

„Teraz nie je čas, ani miesto na dôkladnú analýzu geopolitických a vojenských dôsledkov ozbrojenej intervencie USA v Grónsku. V politickom zmysle by to bola katastrofa. Konflikt či pokus zabrať územie štátu, ktorý je členom NATO, iným štátom, ktorý je členom NATO, to by bol koniec sveta. Koniec sveta, ktorý poznáme a ktorý nám dlhé roky zaručoval bezpečnosť,“ povedal Tusk podľa serveru Onet na tlačovej konferencii. „Bohužiaľ, vzhľadom na doterajšie počínanie administratívy Donalda Trumpa je každý scenár možný,“ povedal.
Varšava nehodlá do Grónska vyslať poľských vojakov, povedal premiér a dodal, že plánuje urobiť všetko, aby Európa bola ako celok solidárna.
Médiá pripomínajú, že posilnenie obrany ostrova oznámilo Dánsko v snahe odstrániť dôvod, ktorý Trump využíva na ospravedlnenie svojho záujmu o zabratie ostrova.
Vojaci zo severských krajín aliancie, ale aj z Francúzska či Nemecka sa v najbližších dňoch v Grónsku zúčastnia na spoločnom cvičení, ktoré má pomôcť zvýšiť pripravenosť NATO pôsobiť v arktických podmienkach.
Americký prezident v poslednom čase opakovane hovorí o tom, že Spojené štáty na zaistenie svojej bezpečnosti nevyhnutne potrebujú Grónsko vlastniť a že ostrov bohatý na nerastné suroviny preberú. Na dosiahnutie tohto cieľa pritom odmietol vylúčiť použitie vojenskej sily, čím spojencov v Severoatlantickej aliancii šokoval. Lídri Grónska aj Dánska oponujú, že ostrov nie je na predaj, a Grónsko o pripojenie k Spojeným štátom záujem nemá. Rokovania grónskych, dánskych a amerických diplomatov v stredu vo Washingtone len ukázali pretrvávajúci zásadný rozpor v tejto veci.