Americký zásah v Grónsku by bol katastrofa, koniec sveta, varoval Tusk

Prípadný americký vojenský zásah v Grónsku by bol z politického hľadiska katastrofa. Konflikt alebo pokus o zabránenie územia štátu, ktorý je členom NATO, iným štátom Severoatlantickej aliancie by znamenal koniec sveta, ako je dnes známy, a ktorý dlhé roky zaručoval bezpečnosť, varoval dnes poľský premiér Donald Tusk. Vzhľadom na doterajšie počínanie amerického prezidenta Donalda Trumpa je možný každý scenár, pripustil šéf poľskej vlády. Poľsko svojich vojakov do Grónska nevyšle, uviedol tiež.

15.01.2026 13:20
V Grónsku pristáli prví spojeneckí vojaci
Video
Zdroj: Reuters

„Teraz nie je čas, ani miesto na dôkladnú analýzu geopolitických a vojenských dôsledkov ozbrojenej intervencie USA v Grónsku. V politickom zmysle by to bola katastrofa. Konflikt či pokus zabrať územie štátu, ktorý je členom NATO, iným štátom, ktorý je členom NATO, to by bol koniec sveta. Koniec sveta, ktorý poznáme a ktorý nám dlhé roky zaručoval bezpečnosť,“ povedal Tusk podľa serveru Onet na tlačovej konferencii. „Bohužiaľ, vzhľadom na doterajšie počínanie administratívy Donalda Trumpa je každý scenár možný,“ povedal.

Varšava nehodlá do Grónska vyslať poľských vojakov, povedal premiér a dodal, že plánuje urobiť všetko, aby Európa bola ako celok solidárna.

Grónsko, Dánski vojaci, Čítajte viac VIDEO: Prvé spojenecké jednotky vstúpili do Grónska. Rusov toto nasadenie „vážne znepokojilo“

Médiá pripomínajú, že posilnenie obrany ostrova oznámilo Dánsko v snahe odstrániť dôvod, ktorý Trump využíva na ospravedlnenie svojho záujmu o zabratie ostrova.

Vojaci zo severských krajín aliancie, ale aj z Francúzska či Nemecka sa v najbližších dňoch v Grónsku zúčastnia na spoločnom cvičení, ktoré má pomôcť zvýšiť pripravenosť NATO pôsobiť v arktických podmienkach.

Americký prezident v poslednom čase opakovane hovorí o tom, že Spojené štáty na zaistenie svojej bezpečnosti nevyhnutne potrebujú Grónsko vlastniť a že ostrov bohatý na nerastné suroviny preberú. Na dosiahnutie tohto cieľa pritom odmietol vylúčiť použitie vojenskej sily, čím spojencov v Severoatlantickej aliancii šokoval. Lídri Grónska aj Dánska oponujú, že ostrov nie je na predaj, a Grónsko o pripojenie k Spojeným štátom záujem nemá. Rokovania grónskych, dánskych a amerických diplomatov v stredu vo Washingtone len ukázali pretrvávajúci zásadný rozpor v tejto veci.

Trump o grónskom premiérovi: Neviem, kto to je, ale bude to pre neho veľký problém
Video
Trump opätovne naznačil, že o Grónsko má mimoriadny záujem. / Zdroj: Reuters
Grónsko Čítajte viac Grónsko vždy dalo Amerike, čo chcela. USA tam stratili jadrové bomby
