Ruský dron zasiahol detské ihrisko v centre Ľvova pri pamätníku Banderu. Socha ostala nepoškodená

Ruská armáda v noci na štvrtok vyslala do útokov na Ukrajine 82 bezpilotných lietadiel. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 61 z nich. Zásahy útočnými dronmi zaznamenali v 13 lokalitách, informovala britská stanica BBC.

15.01.2026 13:23
Ľvov / Stepan Bandera / Foto: ,
Polícia zaisťuje miesto po páde ruského dronu na detskom ihrisku v centre Ľvova, 15. januára 2026. V pozadí socha Stepana Banderu
V hlavnom meste Kyjev trosky zostreleného dronu dopadli na bytový dom. O následkoch tohto zásahu médiá nateraz neinformovali.

V západoukrajinskom Ľvove ruský dron dopadol na detské ihrisko pri pamätníku Stepana Banderu v centre mesta, informoval šéf Ľvovskej oblastnej administratívy Maxym Kozyckyj. Pamätník nebol poškodený, doplnila BBC.

Podľa primátora Ľvova Andrija Sadového tlaková vlna po výbuchu dronu zasiahla traktor, ktorý na námestí okolo pamätníka odhŕňal sneh. Posádka traktora vyviazla bez zranení. BBC doplnila, že na miesto výbuchu boli vyslaní pyrotechnici, aby vyhľadali zvyšky výbušnín.

zväčšiť Polícia zaisťuje miesto po páde ruského dronu... Foto: SITA/AP, Mykola Tys
Ľvov / Stepan Bandera / Polícia zaisťuje miesto po páde ruského dronu na detskom ihrisku v centre Ľvova, 15. januára 2026. V pozadí pamätník a socha Stepana Banderu

Okrem toho ruské jednotky zasiahli aj objekty kritickej infraštruktúry v Žytomyrskej oblasti na severozápade Ukrajiny. Podľa predbežných informácií zranených nezaznamenali.

V súvislosti s pokračujúcimi útokmi ruskej armády na energetickú infraštruktúru na Ukrajine jej prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil stav núdze v energetickom sektore, osobitne však v Kyjeve, ktorého obyvatelia sa po posledných ruských útokoch bez elektriny, kúrenia alebo vody, a to pri teplotách pod bodom mrazu.

Zelenskyj v stredu po zasadnutí o ochrane objektov energetickej infraštruktúry vo svojom príspevku na platforme X okrem iného informoval aj o vzniku pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať situáciou v Kyjeve a koordinovať reakciu na situácie vznikajúce po ruských útokoch.

Podľa kyjevského primátora Vitalija Klička je energetická situácia v Kyjeve po masívnych ruských útokoch najťažšia za štyri roky trvania vojny rozpútanej Ruskom.

Prezident dodal, že sa pracuje i na zaistení dovozu elektrickej energie na Ukrajinu vo výrazne väčších objemoch. Hovorca najväčšej súkromnej ukrajinskej energetickej spoločnosti DTEK podľa BBC potvrdil, že závažnosť situácie v Kyjeve a na celej Ukrajine si vyžaduje bezprecedentnú koordináciu medzi úradmi a dodávateľmi energie.

