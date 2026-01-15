Maďarská vláda poskytne právnu pomoc Maďarom v SR v otázke Benešových dekrétov

Maďarský kabinet sa podľa Gulyása snažil „hlbšie pochopiť slovenskú právnu situáciu“. Povedal, že maďarská vláda sa v uplynulom desaťročí opakovanie postavila za Maďarov žijúcim za hranicami. „Kolektívna vina je v Európe 21. storočia neprijateľná,“ zdôraznil.Čítajte viac Maďarsko sa pre slovenský zákon o Benešových dekrétoch obrátilo na Brusel
„Vidíme, že hoci slovenská právna prax nie je jednotná, úrady a súdy dodnes uplatňujú Benešove dekréty. To spôsobuje škody v občianskoprávnych transakciách, najmä v prípade predaja poľnohospodárskej pôdy, lesov a nehnuteľností, čo v podstate znemožňuje výkon vlastníckeho práva. Ide o diskrimináciu na základe pôvodu. Dúfali sme a stále dúfame, že po skončení druhej svetovej vojny na to už v Európe nebude priestor,“ povedal šéf maďarského úradu vlády.Čítajte viac Politický odkaz cez hranice. Maďarská strana píše Ficovi: Stiahnite zákon o Benešových dekrétoch
Ako dodal, maďarská vláda poskytne pomoc s právnym zastúpením každému, kto je vystavený takejto diskriminácii. „Uhradíme vzniknuté náklady a taktiež poskytneme pomoc každému, aby sa mohol obrátiť v tejto záležitosti na príslušné fóra pre ľudské práva,“ uzavrel Gulyás.Čítajte viac Magyar Pellegrinimu odkázal, že pojem Felvidék bude používať aj naďalej