Na Cypre sa našlo telo, ktoré by mohlo patriť nezvestnému ruskému podnikateľovi

Telo sa našlo v členitom a ťažko dostupnom úseku pobrežia – v oblasti, na ktorú sa pátracie tímy zameriavali od chvíle, ako 56-ročného bývalého magnáta v oblasti výroby hnojív nahlásili 7. januára ako nezvestného.
Pátraciu akciu komplikovalo nepriaznivé počasie. Nasadené boli do nej drony i personál britských základní Akrotiri a Dekelia, ktoré sú britským zámorským územím. Po tom, čo bol v tejto lokalite zachytený posledný signál z Baumgertnerovho mobilného telefónu, sa pátranie sústredilo na útesy mysu Aspro.
Podľa predbežných správ je telo v dôsledku pôsobenia poveternostných podmienok v pokročilom štádiu rozkladu. Je možné, že na identifikáciu budú potrebné testy DNA alebo záznamy o stave chrupu.
Ruský podnikateľ Vladislav Baumgertner bol nezvestný od 7. januára, keď odišiel zo svojho bydliska v Limassole. Podľa ruských médií bol Baumgertner vášnivým horolezcom. Miestna polícia i podnikateľovi blízki sa domievajú, že príčinou jeho smrti je nehoda pravdepodobne súvisiaca s neúspešným pokusom o zdolanie skalného útvaru.
Ako bývalý vrcholový manažér spoločnosti Uralkali sa Baumgertner dostal do pozornosti verejnosti v roku 2013, keď ho počas takzvanej potašovej vojny medzi spoločnosťami Uralkalij a bieloruským koncernom Belaruskalij zadržali v Minsku. Následne ho vydali do Ruska. Konanie voči nemu bolo v roku 2015 zastavené.Čítajte viac Vysokopostaveného Rusa našli mŕtveho na ambasáde na Cypre, príčina smrti „neprirodzená“
Paralelne s Baumgertnerovým zmiznutím bola na Cypre medializovaná aj smrť zamestnanca ruského veľvyslanectva. Investigatívni novinári tvrdia, že Anton Panov bol na ruskej diplomatickej misii šifrérom s väzbami na spravodajské služby. Podľa cyperskej polície Panov spáchal samovraždu.
V ten istý deň vypukol na Cypre aj korupčný škandál: na sociálnych sieťach bol zverejnený záznam zo skrytej kamery zo stretnutia medzi vysokými cyperskými predstaviteľmi. Diskutovali o korupčných projektoch vrátane pomoci Rusom pri obchádzaní sankcií EÚ.