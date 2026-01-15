Kyjev vlani udrel v Rusku viac než 700-krát, škody sú v miliardách. Generál Syrskyj sľubuje, že Rusko zlomia

Rusko podľa Sýrskeho vlani podniklo 624 vzdušných útokov proti Ukrajine, z ktorých 52 označil za „masívne“. Ukrajinské jednotky v uplynulom roku zostrelili či zneškodnili 27 367 dronov, 916 striel s plochou dráhou letu, 164 balistických a hypersonických rakiet a 207 navádzaných leteckých bômb.
Ukrajinský veliteľ pripomenul, že vlani Ukrajina vytvorila v rámci protivzdušnej obrany sily bezpilotných systémov, pričom do boja proti ruským bezpilotným lietadlám typu Šáhid nasadila už tri jednotky stíhacích dronov. Obranu proti dronom je ale treba ďalej zlepšovať, rovnako tak aj pokladanie mínových polí, ktoré bránia nepriateľovi v postupe, uviedol veliteľ.
Ukrajina, brániaca sa ruskej ozbrojenej agresii už bezmála štyri roky, teraz vytvára kybernetické sily a útočné vojská, zdôraznil generál, podľa ktorého „vojna vyžaduje neustály rozvoj, technológie a nové riešenia“. Spomenul okrem iného aj prechod ozbrojených síl na štruktúru armádnych zborov, zodpovedajúcich za konkrétne úseky viac ako tisíc kilometrov dlhého frontu.
Do ukrajinských útočných síl sú podľa dostupných informácií zaraďované elitné, vysoko mobilné jednotky, určené na rýchlu reakciu. Môžu byť nasadené ako do útoku na prelomenie nepriateľskej obrany, tak môžu poslúžiť v kritických situáciách k obrane najviac ohrozených úsekov frontovej línie.
„Tento rok bude tiež ťažký, ale určite prekonáme tak ťažkosti, ako aj ruského agresora," dodal podľa médií Syrskyj.