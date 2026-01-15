Pravda Správy Svet Koncert provládnej speváčky narušili snehovými guľami, polícia obvinila šesť ľudí

Srbská polícia obvinila šesť osôb, ktoré v utorok v meste Čačak narušili koncert speváčky Ana Bekuta spájanej so súčasnou vládou. Koncert pod holým nebom sa konal pri príležitosti osláv pravoslávneho Nového roka a narúšali ho hádzaním snehových gúľ, pískaním a bučaním. Ana Bekuta z pódia vyzývala políciu, aby zasiahla a koncert dospievala sediac ukrytá v dodávke.

Ako vo štvrtok informovala agentúra AFP, 66-ročná Ana Bekuta bola partnerkou ministra výstavby Milutina Mrkonjiča a v čase rozpadu Juhoslávie sa spolu s ním angažovala v Socialistickej strane Srbska prezidenta Slobodana Miloševiča. Mrkonjič zomrel v roku 2021.

Organizátori protestu na platforme Instagram kritizovali koncert ako zbytočný a drahý, keďže oslava pravoslávneho Nového roka stála srbských občanov v prepočte 40.000 eur.

Vládni predstavitelia využili incident na kritiku protestujúcich. Ich rétorika sa podobala výhradám vlády a jej priaznivcov počas masových protikorupčných protestov.

Srbský prezident Aleksandar Vučič označil udalosti v Čačaku za varovanie pre občanov Srbska, čo by protivládni demonštranti robili, keby sa dostali k moci.

Minister vnútra Ivica Dačič informoval, že polícia identifikovala 11 podozrivých: deväť osôb hádzalo predmety na orchester a na speváčku, jedna hodila do vyhradeného priestoru plastové vedro a jedna doň neoprávnene vstúpila.

Dačič dodal, že ministerstvo vnútra a prokuratúra viedli doteraz spory, či je napr. hádzanie vajec a oblievanie policajtov farbou trestný čin. Upozornil, že ak by páchateľom takýchto útokov boli policajti, druhá strana by sa dožadovala ich obvinenia.

Aktivistka Slavica Petrovská sa pre televíziu N1 po incidente v Čačaku pozastavila nad tým, že polícia sa zaoberá hádzaním snehových gúľ. Podľa jej slov sa v tomto prípade úrady pokúšajú o zastrašovanie, aby sa obyvatelia iných miest neodvážili konať ako ľudia z Čačaku.

