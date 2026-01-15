Trump pre demonštrácie v Minnesote pohrozil aktivovaním zákona o povstaní

„Pokiaľ skorumpovaní politici z Minnesoty nebudú dodržiavať zákony a nezastavia agitátorov a výtržníkov útočiacich na vlastencov z ICE, ktorí si iba robia svoju prácu, aktivujem zákon o povstaní, rovnako ako mnohí prezidenti predo mnou, a rýchlo ukončím túto frašku odohrávajúcu sa v tomto kedysi veľkom štáte,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth.Čítajte viac Video natočené agentom, ktorý zastrelil ženu, koluje internetom. Amerika je na nohách, naprieč krajinou sa koná viac ako tisíc protestov
Zákon o povstaní z roku 1807 umožňuje prezidentovi USA nasadiť vojakov na území Spojených štátov, federalizovať Národné gardy jednotlivých štátov a nasadiť ich napriek námietkam guvernérov, ktorým sú podriadené.Čítajte viac Výstrely len pár kilometrov od nedávnej tragédie: americký federálny agent zasiahol muža z Venezuely
Americkí prezidenti svoje právomoci vyplývajúce zo zákona o povstaní v minulosti uplatnili viac ako 20-krát. Naposledy tak v roku 1992 urobil prezident George H. W. Bush, aby zastavil nepokoje v Los Angeles. V tomto prípade však o pomoc požiadali štátne orgány.
Trump demonštrantom pohrozil deň po tom, ako federálny imigračný úradník postrelil a zranil muža z Minneapolisu, ktorý naňho zaútočil lopatou. Incident vyvolal ďalšie protesty, proti ktorým federálne bezpečnostné zložky zakročili slzotvorným plynom. Demonštranti reagovali hádzaním kameňov a svetlíc, píše AP.