Trump pre demonštrácie v Minnesote pohrozil aktivovaním zákona o povstaní

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil aktivovaním zákona o povstaní z roku 1807 (Insurrection Act). Reagoval tak na rozsiahle demonštrácie v štáte Minnesota, kde občania protestujú proti postupom Imigračného a colného úradu (ICE). Protesty vypukli po tom, čo agent ICE v meste Minneapolis minulú stredu zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú.

15.01.2026 16:21
Minneapolis - skrvavený airbag a agenti ICE
Protestujúci kričali „Budete braní na zodpovednosť“ po tom, čo americký imigračný agent v Minneapolise zastrelil 37-ročnú ženu v jej aute. / Zdroj: Reuters

„Pokiaľ skorumpovaní politici z Minnesoty nebudú dodržiavať zákony a nezastavia agitátorov a výtržníkov útočiacich na vlastencov z ICE, ktorí si iba robia svoju prácu, aktivujem zákon o povstaní, rovnako ako mnohí prezidenti predo mnou, a rýchlo ukončím túto frašku odohrávajúcu sa v tomto kedysi veľkom štáte,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth.

Immigration Enforcement Minnesota Čítajte viac Video natočené agentom, ktorý zastrelil ženu, koluje internetom. Amerika je na nohách, naprieč krajinou sa koná viac ako tisíc protestov

Zákon o povstaní z roku 1807 umožňuje prezidentovi USA nasadiť vojakov na území Spojených štátov, federalizovať Národné gardy jednotlivých štátov a nasadiť ich napriek námietkam guvernérov, ktorým sú podriadené.

Federal Enforcement Immigration Minnesota Čítajte viac Výstrely len pár kilometrov od nedávnej tragédie: americký federálny agent zasiahol muža z Venezuely

Americkí prezidenti svoje právomoci vyplývajúce zo zákona o povstaní v minulosti uplatnili viac ako 20-krát. Naposledy tak v roku 1992 urobil prezident George H. W. Bush, aby zastavil nepokoje v Los Angeles. V tomto prípade však o pomoc požiadali štátne orgány.

Trump demonštrantom pohrozil deň po tom, ako federálny imigračný úradník postrelil a zranil muža z Minneapolisu, ktorý naňho zaútočil lopatou. Incident vyvolal ďalšie protesty, proti ktorým federálne bezpečnostné zložky zakročili slzotvorným plynom. Demonštranti reagovali hádzaním kameňov a svetlíc, píše AP.

