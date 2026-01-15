Presviedčali Trumpa, aby dal Iránu ešte šancu. USA na leteckej základni v Katare znížili stupeň bezpečnostnej hrozby

Trojica štátov z Perzského zálivu „sa v rámci intenzívnych, naliehavých a diplomatických snáh pokúšala presvedčiť prezidenta Trumpa, aby dal Iránu ešte šancu“, povedal predstaviteľ pod podmienkou anonymity.
„Povedali sme Washingtonu, že útok na Irán by otvoril cestu vážnym dôsledkom v regióne,“ doplnil predstaviteľ. „Celú noc sa pracovalo na tom, aby sme vyriešili problémy… a komunikujeme aj naďalej, aby sa upevnila získaná dôvera a dobré naladenie,“ dodal. Ďalší predstaviteľ štátu Perzského zálivu doplnil, že Irán bol oboznámený s tým, „že ak by došlo k útoku na americké zariadenia v Perzskom zálive, ovplyvnilo by to vzťahy s krajinami v regióne“.Čítajte viac Demonštranti v Iráne chcú za vodcu Pahlavího. Zabudli už na krutosti jeho otca?
V Teheráne sa 28. decembra začali protesty proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial, ktoré zorganizovali obchodníci. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) tvrdí, že bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali. Trump v reakcii na to varoval Irán pred popravami demonštrantov, inak USA tvrdo zareagujú. Teherán vyhlásil, že by na to odpovedal údermi na americké vojenské a námorné ciele. Šéf Bieleho domu však v stredu vyhlásil, že jeho vláda dostala od dôležitého zdroja uistenie o tom, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“.
Američania na základni v Katare znížili stupeň bezpečnostnej hrozby
Spojené štáty vo štvrtok znížili stupeň bezpečnostnej hrozby na leteckej základni al-Udajd v Katare. To umožnilo návrat niektorej vojenskej techniky a personálu. Pre agentúru Reuters to potvrdili tri anonymné zdroje oboznámené s bezpečnostnou situáciou.
Jeden zo zdrojov tvrdí, že americké lietadlá presunuté v stredu zo základne na iné miesta sa postupne vracajú späť. Ostatné dva zdroje doplnili, že vojenský personál, ktorému bolo v stredu odporučené opustiť základňu, dostal povolenie vrátiť sa.Čítajte viac „Pahlaví je príjemný, ale…“ Trump má pochybnosti o exilovom lídrovi Iránu
Spojené štáty zaútočili na Irán vlani v júni počas jeho 12-dňovej vojny s Izraelom. Terčom amerických úderov sa stala trojica iránskych jadrových zariadení. Teherán vtedy v odvete podnikol podľa Washingtonu vopred avizovaný útok na základňu al-Udajd neďaleko katarskej metropoly Dauha a jeho balistická raketa tam spôsobila škody.
Viac než týždeň pred júnovým útokom na Irán stiahli USA zo svojich základní na Blízkom východe časť zamestnancov a ich rodiny. Najväčšou z nich je al-Udajd, kde je dislokovaných približne 10.000 vojakov